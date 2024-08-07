Мэр Парижа назвала заболевания спортсменов из-за заплыва в Сене фейком

Мэр Парижа Анн Идальго назвала фейками новости о том, что спортсмены на Олимпиаде-2024 заболели после заплыва в Сене.

«Нет ни одного спортсмена, который заболел из-за купания в Сене, или который бы снялся с соревнований, потому что поплавал в Сене, это фейк, это уже было опровергнуто. И национальные олимпийские комитеты уже установили правду», — сказала Идальго в эфире телеканала BFMTV.

Ранее казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что лечится антимикробным препаратом после заплыва в Сене.

4 августа стало известно, что бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после одиночных соревнований по триатлону на Играх в Париже. Из-за этого сборная Бельгии была вынуждена сняться со смешанной эстафеты.