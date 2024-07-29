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Париж-2024

Сегодня, 08:12

На Олимпиаде отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за качества воды в Сене

Алина Савинова
Река Сена.
Фото Reuters
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Второй тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде в Париже отменен из-за грязной воды в Сене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Игр-2024.

Плавательная часть ознакомительного мероприятия по триатлону должна была состояться в понедельник, 29 июля. Однако оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти посчитали, что уровень качества воды не дает достаточных гарантий.

Днем ранее организаторы приняли аналогичное решение.

Тренировки в&nbsp;Сене отменены. Тренировки триатлонистов в Сене отменены. Река загрязнена из-за дождей

Купаться в Сене запрещено с 1923 года. В реку десятками лет сбрасывают мусор, токсичные отходы и канализацию.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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На Олимпиаде-2024 отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене