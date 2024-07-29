На Олимпиаде отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за качества воды в Сене

Второй тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде в Париже отменен из-за грязной воды в Сене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Игр-2024.

Плавательная часть ознакомительного мероприятия по триатлону должна была состояться в понедельник, 29 июля. Однако оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти посчитали, что уровень качества воды не дает достаточных гарантий.

Днем ранее организаторы приняли аналогичное решение.

Купаться в Сене запрещено с 1923 года. В реку десятками лет сбрасывают мусор, токсичные отходы и канализацию.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа.