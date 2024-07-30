На Олимпиаде перенесли соревнования по мужскому триатлону из-за загрязнения Сены

Международный союз триатлона (World Triathlon) объявил о переносе мужских соревнования на Олимпиаде-2024 в Париже.

«После совещания в связи с качеством воды, учитывая последнюю информацию по погоде, соревнования по мужскому триатлону, которые должны были состояться 30 июля, запланированы на 10.45 (11.45 по мск — прим.) 31 июля. Женский триатлон должен состояться в тот же день в 8 утра», — говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что перед обоими заплывами пройдет тестирование на соответствие воды установленным World Triathlon пороговым значениям загрязнения для возможности плавания. Резервный день, назначенный на 2 августа, остается в силе.

Ранее в понедельник стало известно, что на Олимпиаде отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене, который был запланирован на 29 июля.