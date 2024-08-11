Российский триатлонист: «Это спорт — не ты выбираешь, где стартовать. Был бы в Париже — также бы плавал»

Победитель Казанского триатлона-2024 на дистанции 113 километров Роман Евграфов в интервью «СЭ» высказался о выступлениях триатлонистов на Олимпиаде в Париже в реке Сена.

Соревнования в Сене несколько раз переносили из-за загрязнения реки, после заплыва несколько спортсменов госпитализировали с отравлением желудка.

«Если бы я был на месте тех, кто плавал сейчас в Сене в Париже, то также бы стартовал. Это спорт, ты не выбираешь, где стартовать, не буду никого тут жалеть. Олимпиада — это когда люди кладут всю свою жизнь ради одного только шанса отобраться на Игры. Все здорово сложилось что провели полноценный триатлон. Отмена плавательного этапа стала бы катастрофой. Вся подготовка складывалась вокруг трех видов, а не двух. Триатлон без плавания — это уже другой вид спорта. Так что все здорово сложилось в итоге. А ребята там, надо признать, совсем на другом уровне. Машины настоящие, было очень интересно за ними наблюдать. Но и мы тут стараемся, конечно, не отставать», — сказал Евграфов.

Казанский триатлон также едва не был отменен из-за проблем с качеством воды в реке Казанка, однако менее чем за сутки до старта Роспотребнадзор признал уровень загрязнения воды допустимым для проведения соревнований.

«Плыть тут точно лучше, чем в Париже в Сене». Триатлон в Казани прошел, несмотря на опасения Роспотребнадзора