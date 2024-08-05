Сборная Германии выиграла золото в смешанной эстафете по триатлону на Олимпиаде

Сборная Германии по триатлону выиграла золото в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Париже.

В команду вошли Тим Хэльвиг, Лиза Тертш, Лассе Люрс, Лаура Линдеманн. Их общее время — 1 час 25 минут 39 секунд.

Серебро завоевала сборная США — 1:25.40. Бронзу выиграла команда Великобритании — 1:25.40. Для определения серебряного призера потребовался фотофиниш.

Триатлон

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Смешанная эстафета

Финал

1. Германия (Тим Хельвиг, Лиза Тертш, Лассе Люрс, Лаура Линдеманн) — 1:25,39

2. США (Сет Райдер, Тэйлор Спайви, Морган Пирсон, Тэйлор Нибб) — 1:25,40

3. Великобритания (Алекс Йи, Джорджия Тэйлор-Браун, Самуэль Дикинсон, Бэт Поттер) — 1:25,40