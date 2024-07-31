Шабалина — о смене спортивного гражданства: «Уже в 2019 году опасалась, что могу не выступить на Играх из-за паспорта»

Триатлетка Екатерина Шабалина, представляющая на Играх в Париже сборную Казахстана, рассказала, почему не захотела выступать под флагом России.

«Начинала свой путь с плавания СДЮСШОР г. Советский, что в ХМАО. В 17 лет перешла в триатлон, в МССУОР № 2. В 2020 году поменяла гражданство и начала представлять Казахстан. Сейчас живем в Астане, город очень нравится. Почему переехала? Уже в 2019 году из-за частых допинговых скандалов вокруг российского спорта не было уверенности, что, даже отобравшись, я смогу принять участие в Олимпиаде, — рассказала Шабалина Sport24.

На соревнованиях по триатлону на Играх в Париже спортсменка сошла с дистанции.