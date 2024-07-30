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Париж-2024

Сегодня, 13:21

В Госдуме назвали Сену канавой: «Там опасно проводить соревнования по триатлону»

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на перенос мужских соревнований по триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Надо просто посмотреть правде в глаза и отменить соревнования. Чуда не произойдет, это надо сделать во имя здоровья спортсменов. Обещания Французов, что они подготовят Сену для соревнований, так и остались обещаниями. Там в канаве, в которую сейчас превратилась река, не просто нельзя, а даже опасно проводить заплыв», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее, в понедельник, стало известно, что на Олимпиаде из-за плохого качества воды в Сене отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов, который был запланирован на 29 июля.

Константин Передерий

Дмитрий Свищев
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