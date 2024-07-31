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Париж-2024

Сегодня, 14:40

В МОК заявили, что качество воды в Сене значительно улучшилось

Алина Савинова
Олимпийские соревнования по триатлону на реке Сена.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс рассказал об улучшении качества воды в реке Сене.

В среду утром Международный союз триатлона (World Triathlon) сообщил, что по результатам анализов качество воды в парижской реке было удовлетворительным, в связи с чем организаторы приняли решение о проведении соревнований по триатлону на Олимпийских играх в полном формате.

«Мы провели первые соревнования по триатлону. У нас значительно улучшилось качество воды в Сене, загрязнение значительно ниже предельных значений. Продолжим наблюдать за показателями качества воды, так как впереди другие соревнования в Сене», — приводит РИА Новости слова Адамса.

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Ранее нидерландская пловчиха Шарон ван Раувендал картинкой высмеяла качество воды в Сене. Она опубликовала в своих соцсетях кадр с Голлумом (персонаж серии «Властелин колец»), который вылезает из воды и дает интервью.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Марк Адамс
МОК
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