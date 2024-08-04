В оргкомитете уверены в проведении 5 августа смешанной эстафеты по триатлону на Олимпиаде

Дректор оргкомитета Олимпиады по коммуникациям Анн Дешам сообщила, что организаторы уверены в проведении смешанной эстафеты по триатлону на Олимпийских играх в Париже, которая должна пройти 5 августа.

Она отметила, что ближе к понедельнику будет принято окончательное решение.

«Мы ждем улучшений, чтобы погода не мешала гостям соревнований», — цитирует Дешам ТАСС.

Соревнования по триатлону на Олимпиаде стартовали 31 июля. Из-за качества воды в Сене переносили тренировочные заплывы и состязания мужчин. В первый день заплывов двоих участников Игр-2024 стошнило после финиша. Плохо себя почувствовали канадец Тайлер Миславчук и представительница Казахстана Екатерина Шабалина. Шведская триатлонистка Тильда Монссон, в свою очередь, пожаловалась на цвет и «отвратительный запах» воды в Сене.

3 августа на Олимпиаде в Париже вновь отменили тренировочные заплывы триатлонистов. В понедельник, 5-го числа, должна состояться смешанная эстафета по триатлону.