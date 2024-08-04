В РУСАДА заявили, что триатлонистам на Олимпиаде следует быть осторожнее с антибиотиками

Спортсменам, принявшим решение защитить свое здоровье с помощью антибиотиков перед олимпийским заплывом в Сене, следует обязательно проверить эти лекарственные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«Антибиотики в спорте не запрещены. Но в любом случае спортсменам надо проверять препараты перед использованием, они могут быть комбинированными», — приводит ТАСС слова представительницы организации.

В субботу, 4 августа, тренировочные заплывы триатлонистов были отменены из-за грозы, которая прошла выше по течению реки.

Смешанная эстафета на Играх в Париже запланирована на 5 августа.

Триатлонисты не в первый раз на турнире вынуждены пропускать тренировки из-за качества воды в Сене. 29 и 30 июля были отменены заплывы после прошедших в Париже дождей. Оргкомитет Олимпиады перенес соревнования мужчин на 31 июля.