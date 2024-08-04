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Сегодня, 14:00

На Олимпиаде могут перенести еще одни соревнования по триатлону. Сена вновь не внушает доверия

Смешанную эстафету по триатлону могут перенести из-за загрязнения Сены
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Под угрозой проведение смешанной эстафеты.

Триатлон — одна из самых проблемных дисциплин на Олимпиаде в Париже. Из-за загрязнения воды в реке Сене тренировки и соревнования постоянно переносят: индивидуальные турниры у мужчин и женщин по итогу состоялись в один день — 31 июля, что не соответствовало изначальному расписанию. Теперь под угрозой проведение смешанной эстафеты, которая изначально была намечена на 5 августа.

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Виноват сильный дождь

Утром 4 августа у триатлонистов была намечена тренировка в Сене, но к сессии спортсменов не допустили организаторы, которые каждый день измеряют уровень загрязнения реки. Европейская директива 2006 года рекомендует исследовать количество бактерий кишечной палочки и кишечных энтерококков: если их уровень превышает норму, то это не только опасно само по себе, но и служит сигналом о возможном присутствии других опасных элементов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Было принято решение отменить тренировку, которая должна была состояться 4 августа в 8 утра, — говорится в заявлении организаторов. — Учитывая сильный дождь в ночь на 31 июля и 1 августа, мы видим влияние на качество воды. Ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до уровня, при котором может состояться запланированная тренировка».

Сама смешанная эстафета намечена на 5 августа — на следующий день после отмененных тренировок. Проведение соревнований в эту дату все еще находится под вопросом: ответ будет утром, когда организаторы проведут анализ чистоты воды. Если река вновь окажется слишком грязной, старт перенесут на 6 августа.

Соревнования по&nbsp;триатлону на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. От Сены тошнит. Но виноваты ли в этом организаторы Олимпиады?

Перенос плавания в открытой воде

Также опасениями по поводу проведения дальнейших соревнований поделился Алексей Калинин — триатлонный судья из России, находящийся на Олимпиаде в Париже. По его словам, 6 августа смешанную эстафету в любом случае проведут, но, возможно, в формате дуатлона. Также специалист рассказал о гипотетическом переносе плавания в открытой воде в другое место.

Старт соревнований по&nbsp;триатлону на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже среди мужчин.

«Все мы ждем решения, будет ли завтра соревнование эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. По нашему мнению, соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — написал Калинин в своем Телеграм-канале.

Триатлонист перед стартом заплыва. Ужасы олимпийского триатлона: все жалуются на грязную воду, спортсменов рвало после финиша

31 июля в Сене провели индивидуальные соревнования среди мужчин и женщин, но качество воды все равно вызвало волны критики среди спортсменов. Многие жаловались на то, что река все равно была сильно загрязнена, а некоторых триатлетов рвало после финиша.

Олимпиада
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«Сена-сационные соревнования». Тренировочные заплывы триатлонистов опять отменили