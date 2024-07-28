Тренировки триатлонистов в Сене отменены. Река загрязнена из-за дождей

Дожди мешают проведению Олимпиады в Париже.

Ситуация вокруг чистоты реки Сены, в которой должны пройти соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде, обсуждалась задолго до начала Олимпиады. К старту Игр качество воды объявили удовлетворительным, однако после серии сильных дождей река вновь загрязнена городскими стоками, из-за чего на ней отменили тренировку триатлонистов.

В ночь с субботы на воскресенье оргкомитет Олимпийских игр и Международная федерация триатлона совместно с местными властями приняли решение отменить тренировочную сессию в Сене. При этом занятия триатлонистов по бегу и велоспорту провели согласно расписанию. Уровень загрязнения воды кишечной палочкой и энтерококком не уточняется, но он точно выше нормы.

Фото Global Look Press

«Приоритетом является здоровье спортсменов. Проведенные в Сене тесты показали, что качество воды, по мнению Международной федерации триатлона, не дает достаточных гарантий для проведения плавательной части тренировки», — говорится в заявлении организаторов.

Соревнования триатлонистов в Сене должны пройти 30-31 июля и 5 августа, старты по плаванию на открытой воде намечены в Сене на 8-9 августа. Организаторы сообщили, что шанс проведения плавательной части триатлона в реке высокий. Прогноз погоды на ближайшие двое суток позволит воде очиститься. «У нас действительно хорошие шансы провести полный триатлон», — поделился ожиданиями менеджер американской сборной по триатлону Скотт Шницспан.

Если показатели чистоты воды не придут в норму к назначенным датам, соревнования могут отложить или перенести в другое место. Наиболее вероятной заменой считается участок реки Марны, протекающий у города Вэр-сюр-Марн к востоку от Парижа.

Мусор в Сене. Фото Reuters

Из-за стремительного загрязнения фекальными сбросами купание в Сене запретили еще в 1923 году. Однако в последние семь лет на очистку реки потратили 1,4 миллиарда евро. В рамках программы прошли модернизация очистных сооружений, подключение барж к канализационной системе, сбор пластиковых отходов. Также был построен резервуар для сбора дождевой и сточной воды возле станции Аустерлиц.

Сильные дожди, прошедшие в первые дни Олимпиады, помешали не только турниру по триатлону. Соревнования по пляжному волейболу прошли под сильным дождем, турнир по мужскому скейтбордингу перенесен на два дня, как и некоторые теннисные матчи. Также ливни вызвали хаос на велогонках — спортсмены часто падали.

«Два дня шли дожди. Я на корт сегодня вышел только второй раз, потому что дожди целыми днями, — поделился теннисист Александр Бублик. — Организаторам все равно. Мы не разминались, нам сказали, что дают нам восемь минут для разминки, а дальше идите играйте».