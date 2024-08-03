«Сена-сационные соревнования». Тренировочные заплывы триатлонистов опять отменили

Виноваты дожди, прошедшие выше по течению реки Сены.

Обсуждение качества воды в Сене уже набило всем оскомину, однако его не избежать до тех пор, пока не закончатся многострадальные соревнования по триатлону: на понедельник, 5 августа, запланирована смешанная эстафета. Потренироваться перед стартом в Сене спортсменам, похоже, вновь не удастся. Хотя вряд ли после заплывов 31 июля многие этого хотят. Запланированные на 3 августа мероприятия вновь отменены из-за ухудшения качества воды в реке.

«Тренировочные велогонка и забег пройдут по расписанию. Учитывая сильные дожди, прошедшие за последние две ночи, которые были особенно интенсивными выше по течению от Парижа, и ожидаемое в результате этого снижение качества воды, было принято решение отменить тренировочные заплывы в субботу, 3 августа. Условия, скорее всего, не улучшатся в течение дня до следующего ежедневного совещания. Поэтому мы также решили отменить тренировочный заплыв, который был запланирован на вечер», — говорится в заявлении организаторов Олимпиады 2024.

Перед индивидуальными соревнованиями, состоявшимися 31 июля, тренировок в Сене также не было. А после старта триатлонисты раскритиковали организацию заплывов. Спортсмены рассказывали, что натыкались в реке на мусор.

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«Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать. Сена грязная уже сто лет, поэтому чиновники не могут сказать, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь!» — приводит New York Post слова бельгийки Жольен Вермейлен.

При этом, в Международном олимпийском комитете (МОК), похоже, предпочитают не замечать проблем, возникающих с организацией соревнований.

«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — приводит РИА Новости слова главы МОК Томаса Баха.