Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Триатлон

Париж-2024

Сегодня, 12:45

«Сена-сационные соревнования». Тренировочные заплывы триатлонистов опять отменили

Тренировочные заплывы триатлонистов на Олимпиаде снова отменили
Екатерина Зобова
Заплыв триатлонистов в реке Сена на Олимпиаде-2024 в Париже
Тренировочные заплывы триатлонистов снова отменили из-за качества воды в реке Сена в Париже.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Виноваты дожди, прошедшие выше по течению реки Сены.

Обсуждение качества воды в Сене уже набило всем оскомину, однако его не избежать до тех пор, пока не закончатся многострадальные соревнования по триатлону: на понедельник, 5 августа, запланирована смешанная эстафета. Потренироваться перед стартом в Сене спортсменам, похоже, вновь не удастся. Хотя вряд ли после заплывов 31 июля многие этого хотят. Запланированные на 3 августа мероприятия вновь отменены из-за ухудшения качества воды в реке.

Соревнования по&nbsp;триатлону на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. От Сены тошнит. Но виноваты ли в этом организаторы Олимпиады?

«Тренировочные велогонка и забег пройдут по расписанию. Учитывая сильные дожди, прошедшие за последние две ночи, которые были особенно интенсивными выше по течению от Парижа, и ожидаемое в результате этого снижение качества воды, было принято решение отменить тренировочные заплывы в субботу, 3 августа. Условия, скорее всего, не улучшатся в течение дня до следующего ежедневного совещания. Поэтому мы также решили отменить тренировочный заплыв, который был запланирован на вечер», — говорится в заявлении организаторов Олимпиады 2024.

Перед индивидуальными соревнованиями, состоявшимися 31 июля, тренировок в Сене также не было. А после старта триатлонисты раскритиковали организацию заплывов. Спортсмены рассказывали, что натыкались в реке на мусор.

Заплыв триатлонистов в реке Сена на Олимпиаде-2024 в Париже
Фото Reuters

«Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать. Сена грязная уже сто лет, поэтому чиновники не могут сказать, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь!» — приводит New York Post слова бельгийки Жольен Вермейлен.

При этом, в Международном олимпийском комитете (МОК), похоже, предпочитают не замечать проблем, возникающих с организацией соревнований.

Триатлонист перед стартом заплыва. Ужасы олимпийского триатлона: все жалуются на грязную воду, спортсменов рвало после финиша

«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — приводит РИА Новости слова главы МОК Томаса Баха.

Напомним, Сена была закрыта для купания с 1923 года в связи с высоким содержанием кишечной палочки и других патогенных бактерий. Однако ради Олимпиады в Париже было обновлено множество очистных сооружений и водоотводов, стоимость мероприятий по очистке воды составила порядка 1,4 миллиарда евро.

Олимпиада
Обсудить
Читайте также
Звезды спорта раскритиковали женский бокс на Олимпиаде в Париже
Андреева и Шнайдер высказались о выходе в финал Олимпиады-2024
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Все ругают парижскую Сену — но в Казани тоже не могут провести триатлон. Качество воды не устраивает Роспотребназдор