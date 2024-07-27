Восходящая звезда триатлона боится плыть на Олимпиаде в Сене. Ранее она уже попадала в больницу

Шведка Тильда Монссон отказалась от тестового заплыва на Играх в Париже из-за риска заразиться кишечной инфекцией.

Дебаты вокруг пригодности для плавания воды в Сене на Олимпийских играх в Париже и не думают утихать, несмотря на уверения и даже показательные заплывы французских политиков и представителей оргкомитета Игр. Естественно, спортсмены относятся к идее рискнуть здоровьем ради олимпийских медалей без энтузиазма. Среди тех, кто отказался от тестовых заплывов была и восходящая звезда мирового триатлона — шведка Тильда Монссон, отправившая «на разведку» своего брата и тренера. Ранее Тильда на одном их этапов Кубка мира уже травилась водой, из-за чего даже попадала в больницу. Так что ее сомнения и опасения небезосновательны.

Макрон здоровьем не рискнул

О том, что соревноваться в Сене может быть рискованно для здоровья, известно давно. Дабы очистить знаменитую парижскую реку от нечистот было потрачен 1,4 миллиарда евро, а качество воды регулярно проверялось при помощи специальных проб, которые брали в месте проведения плавательного отрезка олимпийских соревнований по триатлону в Сене. Отметим, что по данным Европейской директивы по плаванию 2006 года, показатели кишечной палочки Escherichia coli не должны превышать 1000 колониеобразующих единиц (КОЕ) на 100 миллилитров, энтерококков — 400 КОЕ на 100 миллилитров. В Сене эти показатели до очистки были кратно превышены, но вроде как последние проверки за несколько недель до старта Игр-2024 показали — ситуация улучшилась. По крайней мере, в конце июня — начале июля показатели были в норме. Однако было понятно, что ситуация находится на грани и полной гарантии здоровья триатлонистов нет и в помине.

Мэр Парида Анн Идальго лично проверила чистоту воды в Сене. Фото AFP

Чтобы доказать безопасность Сены, в ней в середине июля начали купаться VIP-персоны. Сперва это сделала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, затем мэр Парижа Анн Идальго. Правда, после заплыва Идальго от 17 июля выяснилось, что загрязненность Сены в тот день была повышена. Радиостанция France Info сообщила, что уровень содержания в воде в этот день кишечной палочки и энтерококков превышал пороговые значения. А намеченный на 20 июля заплыв в Сене президента Франции Эммануэля Макрона и вовсе отменился — тот, видимо, решил не рисковать здоровьем перед церемонией открытия Игр.

Под капельницу из-за загрязненной воды

Естественно, этот отказ и другие новости о пригодности или непригодности воды в Сене явно нервировали участников олимпийского триатлона. Индивидуальные соревнования намечены на 30 июля у мужчин и 31 июля у женщин, то есть совсем скоро, но ясности нет. Не стоит также забывать и о марафонском плавании. В общем многое зависит от погоды, осадков и так далее. Организаторы предусмотрели для пловцов-марафонцев запасную локацию — морской стадион Вэр-сюр-Марн в Сене-и-Марне, а вот с триатлетами все сложнее, хотя вроде как план B и предусматривает возможность такого переноса.

Но, скорее всего, если тесты воды покажут неудовлетворительные результаты, соревнования по триатлону могут просто перенести на другие дни, ведь это проще, чем менять дистанцию велосипедного и бегового этапов. Однако если уровень загрязнения будет высоким на протяжении всей Олимпиады, то тут уж надо будет что-то решать...

Тильда Монссон. Фото из соцсетей Тильды Монссон

Понятно, что многие триатлонисты, пусть и недовольны, не откажутся от шанса на олимпийского золота даже из-за риска для здоровья. Но это не мешает им жаловаться и, скажем так, стараться свести риск к минимуму. Так, издание Expressen побеседовала со шведкой Монссон, которую многие считают восходящей звездой. 20-летняя Тильда, несмотря на юный возраст, успела не только блеснуть на юниорском уровне, но выиграла несколько этапов Кубка мира среди взрослых. «Думаю, плыть в Сене — плохая идея», — заявила Монссон, решившая отправить на тестовый заплыв по парижской реке брата и тренера Хампуса. По ее словам, очень мало спортсменов решиться опробовать Сену перед соревнованиями сами.

При этом Тильда прекрасно знает, чем рискует, ведь она уже страдала из-за загрязненной воды на соревнованиях. После этапа Кубка мира в Гонконге она заразилась кишечной инфекцией. «Все, кто плавал там, заболели. Многие люди проверили себя и обнаружили, что в воде, в которой мы плавали, была кишечная палочка. Когда мы стояли у воды, можно было почувствовать, что она пахнет сточными водами», — приводит Expressen слова Монссон. «Сразу после этого я полетел домой, а на следующий день мне стало очень-очень плохо, и меня положили в больницу Дандерида под капельницу. Меня постоянно тошнило», — поделилась грустными воспоминаниями молодая шведская триатлонистка. Понятно, что Тильде очень не хочется, чтобы ее снова тошнило — на сей раз от олимпийского заплыва в Сене.