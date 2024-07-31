Заплывы в Сене переносили несколько раз и хотели отменить, но катастрофы удалось избежать.

Олимпийские игры 2024. Триатлон

Женщины

1. Кассандра Богран (Франция) — 1:54.55

2. Джули Деррон (Швейцария) — 1:55.01

3. Бэт Поттер (Великобритания) — 1:55.10

Мужчины

1. Алекс Йи (Великобритания) — 1:43:33

2. Хайден Уайлд (Новая Зеландия) — 1:43:39

3. Лео Бержер (Франция) — 1:43:43

Рано утром 31 июля Международный союз триатлона (World Triathlon) сообщил, что соревнования на Олимпиаде пройдут в полном формате. Еще накануне поздно вечером, когда в Париже пошел дождь, в этом были большие сомнения. Но качество воды по результатам анализов в среду утром оказалось удовлетворительным.

Живописные виды как главный аргумент

Если кто не следил за сериалом, то уровень болезнетворных бактерий в Сене последние три дня превышал норму, несмотря на многолетние усилия по очистке стоимостью 1,4 миллиарда евро. Перед стартом соревнований в реке в центре Парижа успела искупаться мэр города Анн Идальго и не успел ни один из стартующих спортсменов — тренировочные заплывы были отменены.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рассматривали и вовсе отмену плавательного этапа и превращение триатлона в дуатлон или перенос соревнований на резервное 2 августа. В итоге ограничились только смещением мужского старта с 30 на 31 июля. Предупредив, что решение будет приниматься в ночь перед соревнованиями и что дождь может оказать на него непосредственное влияние. И тут дело было не только в качестве воды, которое приковало к олимпийскому триатлону столько внимания, а в силе течения. Специалисты говорили, что при повышении уровня воды в реке течение усиливалось, что само по себе небезопасно. А при отсутствии тренировочных заплывов и подавно.

Тут рождался вопрос о целесообразности проведения соревнований именно в Париже. Олимпийский серфинг проводится на Таити, а триатлон мог переехать в Ниццу, Виши или Эвиан, где есть многолетний успешный опыт проведения крупнейших стартов уровня серии Ironman и чемпионатов мира и где нет таких проблем с плаванием.

Но все сомнения разбивались одним аргументом. Старт гонок проходил у красивейшего моста Александра III. Живописные виды на Эйфелеву башню, Елисейские Поля и другие достопримечательности центра столицы, заполненные болельщиками со всего мира, объясняли, почему организаторы Игр так бились за сохранение архитектуры гонки: картинка получалась просто потрясающей. Зрители стояли в четыре ряда за ограждениями на беговом и велоэтапах, занимали все возможные ступеньки, буквально свисали с мостов.

Зрители следят за соревнованиями по триатлону на Олимпиаде в Париже. Фото «СЭ»

Велогонка опаснее заплыва

В 7 утра, за час до старта женских соревнований, в Париже шел сильный дождь. Это смягчало удушающую жару, которая стояла в столице во вторник, и потенциально облегчало жизнь мужчинам-триатлонистам, которые должны были, по прогнозу, бежать свой 10-километровый этап в полдень при температуре за 30 градусов. И в то же время поднимало все насущные вопросы о воде в реке.

Заплыв был организован в два круга, и было заметно, что сильное течение отнимает у участников много сил. На одном из участков под мостом казалось, что спортсмены просто останавливаются и делают гребки на месте. Немного цифр для сравнения. Результат лучшей из девушек на плавательном этапе олимпийской чемпионки Токио Флоры Даффи был 22.05, в Токио Даффи преодолела дистанцию за 18.58. На чемпионате мира результат чемпионки из Британии Бетт Поттер был 19.58, в Париже она завоевала бронзу, но в плавании показала результат 22.25. Лучший в плавании на ОИ-2020 француз Венсан Луи преодолел тогда свои 1,5 км за 17.39, а в Париже самым быстрым на дистанции стал итальянец Алессио Крочиани с результатом 20.10!

При этом, что касается женской гонки, то оказалось, что дождь в Париже испортил не только плавание, но и велоэтап: огромное количество падений и вылетов на мокрой брусчатке и четыре схода с дистанции. К выходу на дистанцию мужчин выглянуло солнце и дороги подсохли, но у них была другая сверхзадача. Нужно было разместить велосипеды не накануне, как это происходит обычно, а прямо по ходу женской гонки. Что добавило суеты и адреналина.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фуркад нырнул бы без сомнений

Главные выводы, которые можно сделать после общения со спортсменами после преодоления дистанции.

— Основные нервы вымотали не нечистоты в Сене, а суета с переносами и возможными отменами.

— Наличие плавательного этапа лучше, чем его отсутствие. Превращение триатлона в дуатлон лишило бы соревнование красоты и яркости.

— Организаторам полезно было бы иметь план Б. Хотя бы для очистки совести.

— Красота трассы и эмоции от Олимпиады перекрывают все — сложность велоэтапа и даже мутные воды.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад назвал это стечение обстоятельств везением, но разве он не прав?

— Я не просто болельщик, я обожаю триатлон, — отметил знаметитый француз. — Занимался им параллельно с началом своей карьеры в биатлоне, когда был юным. Так что очень внимательно слежу за этим видом спорта. Конечно, как человек, вовлеченный в проведение Олимпийских игр, и как член комиссии спортсменов МОК я внимательно следил за этим вопросом. И рад, что удалось сохранить и красоту гонки, и формат. Все к лучшему, хотя, можно сказать, нам повезло, но ведь иногда в организации мероприятий, как и в спорте, нужно немного удачи.

— Как спортсмен, как бы вы реагировали на все эти разговоры по поводу опасности плавания в Сене?

— Для меня результат и медаль были бы на первом месте. Без сомнений нырнул бы.