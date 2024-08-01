Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Триатлон

Париж-2024

Сегодня, 12:15

Ужасы олимпийского триатлона: все жалуются на грязную воду, спортсменов рвало после финиша

Двоих триатлонистов вырвало после заплыва в Сене на Олимпиаде-2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
Триатлонист перед стартом заплыва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Олимпийский турнир по триатлону породил негативные комментарии участников из-за грязной воды в реке Сене.

Соревнования по триатлону претендуют на звание самых многострадальных на Олимпиаде. Тренировки спортсменов переносились, а старты отменялись из-за сильного загрязнения реки Сены. 31 июля триатлонисты все-таки нырнули в воду, несмотря на опасения за ее качество. В Сене накануне искупался и корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов. В репортаже наш коллега вдохновился погружением в парижскую реку больше, чем некоторые триатлонисты.

Безопасность спортсменов является приоритетом? Это чушь

Заплывы разрешили только после проведения тестов воды. Оргкомитет признал Сену пригодной для проведения соревнований. Однако не все спортсмены остались в восторге. Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен усомнилась в чистоте Сены и пригодности реки для соревнований.

— Проплывая под мостом, я почувствовал и увидел вещи, о которых нам не следует слишком много думать. Сена была грязной на протяжении ста лет, поэтому они не могут утверждать, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь, — заявила Жольен Вермейлен.

Триатлон с&nbsp;заплывом в&nbsp;Сене все-таки состоялся. Увидеть Париж — и выплыть. На Олимпийских играх все-таки состоялся триатлон

Казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина призналась, что после заплыва по Сене ее вырвало. Аналогичный случай произошел с триатлонистом из Канады Тайлером Миславчуком — его стошнило в прямом эфире сразу после гонки. Впрочем, подобные инциденты частно случаются после многих стартов в циклических видах спорта. Это вызвано исключительно перегрузками, а не влиянием внешней среды.

— Триатлон — контактный вид спорта, судьям отслеживать «драку» на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа. Я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет. Я к этому моменту подошла философски. Все триатлеты были в равных условиях, — заявила Шабалина Sport24.

Старт соревнований по&nbsp;триатлону на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже среди мужчин.

Вода коричневая и отвратительно пахнет

Усомнилась в качестве Сены шведская триатлонистка Тильда Монссон. По ее словам, вода была коричневого цвета и отвратительно пахла.

— Качество воды далеко не лучшее, это чувствуется. Она коричневая, отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я после всего этого или нет, — цитирует слова Монссон шведское издание Expressen.

Заплыв триатлонисток в&nbsp;Сене на&nbsp;Олимпиаде-2024. Олимпийцы все-таки нырнули в Сену. Фото экстремального заплыва

Золото у женщин завоевала Кассандра Богран из Франции. Она преодолела дистанцию за 1.54,55. Мужскую гонку выиграл британец Алекс Йи (1.43,33). Эти медали спортсмены явно запомнят на всю жизнь. И не только потому, что теперь они — олимпийские чемпионы, но и благодаря интригам и переносам соревнований по триатлону из-за загрязнения Сены.

2
Обсудить
Читайте также
Клопп объявил о завершении тренерской карьеры
Выступающая за Францию Кирпичникова взяла серебро на Олимпиаде
Маск задался вопросом о состоянии здоровья и местонахождении Байдена
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
В Нижний Тагил вылетели две авиабригады медиков для помощи пострадавшим при ЧП
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Увидеть Париж — и выплыть. На Олимпийских играх все-таки состоялся триатлон