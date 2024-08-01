Ужасы олимпийского триатлона: все жалуются на грязную воду, спортсменов рвало после финиша

Сегодня, 12:15
Соревнования по триатлону претендуют на звание самых многострадальных на Олимпиаде. Тренировки спортсменов переносились, а старты отменялись из-за сильного загрязнения реки Сены. 31 июля триатлонисты все-таки нырнули в воду, несмотря на опасения за ее качество. В Сене накануне искупался и корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов. В репортаже наш коллега вдохновился погружением в парижскую реку больше, чем некоторые триатлонисты.
Заплывы разрешили только после проведения тестов воды. Оргкомитет признал Сену пригодной для проведения соревнований. Однако не все спортсмены остались в восторге. Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен усомнилась в чистоте Сены и пригодности реки для соревнований.
— Проплывая под мостом, я почувствовал и увидел вещи, о которых нам не следует слишком много думать. Сена была грязной на протяжении ста лет, поэтому они не могут утверждать, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь, — заявила Жольен Вермейлен.
Казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина призналась, что после заплыва по Сене ее вырвало. Аналогичный случай произошел с триатлонистом из Канады Тайлером Миславчуком — его стошнило в прямом эфире сразу после гонки. Впрочем, подобные инциденты частно случаются после многих стартов в циклических видах спорта. Это вызвано исключительно перегрузками, а не влиянием внешней среды.
— Триатлон — контактный вид спорта, судьям отслеживать «драку» на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа. Я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет. Я к этому моменту подошла философски. Все триатлеты были в равных условиях, — заявила Шабалина Sport24.
Усомнилась в качестве Сены шведская триатлонистка Тильда Монссон. По ее словам, вода была коричневого цвета и отвратительно пахла.
— Качество воды далеко не лучшее, это чувствуется. Она коричневая, отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я после всего этого или нет, — цитирует слова Монссон шведское издание Expressen.
Золото у женщин завоевала Кассандра Богран из Франции. Она преодолела дистанцию за 1.54,55. Мужскую гонку выиграл британец Алекс Йи (1.43,33). Эти медали спортсмены явно запомнят на всю жизнь. И не только потому, что теперь они — олимпийские чемпионы, но и благодаря интригам и переносам соревнований по триатлону из-за загрязнения Сены.