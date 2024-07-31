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Париж-2024

Сегодня, 10:45

Олимпийцы все-таки нырнули в Сену. Фото экстремального заплыва

Дарья Исаева
Фотокорреспондент
Заплыв триатлонисток в Сене на Олимпиаде-2024.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фотокорресподент «СЭ» Дарья Исаева своими глазами увидела водный этап женской триатлонной гонки, вокруг которой было сломано столько копий.

Несмотря на истерики по поводу качества воды в Сене, женская триатлонная гонка на Олимпиаде-2024 состоялась по плану. Участников водного этапа немного сносило течением, но визуально никто из спортсменов не пострадал. До начала велосипедного отрезка (который ознаменовался массовыми завалами на скользкой брусчатке) доплыли все, немедленных аллергических реакций, отравлений и мутаций пока не зафиксировано. Поскольку некоторые спортсменки стартовали без гидрокостюмов, возможно, будут какие-то последствия спустя несколько часов. Однако организаторы соревнований, проверявшие воду на инфекции утром в среду, заверили, что пробы воды соответствуют санитарным требованиям.

Программа очистки Сены, где на протяжении ста лет было запрещено купание, считается фишкой мэра Парижа Анн Идальго. Чтобы доказать эффективность трат в 1,4 миллиарда евро на экологические программы, градоначальница перед стартом Игр-2024 лично окунулась в реку. Однако после ливня, который прошел в день открытия Олимпиады в пятницу, 26 июля, сточные воды снова загрязнили русло, и на протяжении трех дней пробы показывали превышение норм по содержанию болезнетворных бактерий. Из-за этого были отменены две тренировки триатлонистов и со вторника на среду перенесена мужская гонка. Существовала опасность превращения триатлона в дуатлон, однако, кажется, пронесло. Видимо, до следующего ливня.

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