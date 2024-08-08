Владимир Алекно: «Польша или Франция? Россия!»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно, ныне возглавляющий петербургский «Зенит», сказал «СЭ», что для него нет разницы, кто станет победителем волейбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже.

— Олимпийский турнир очень высокого уровня, и не менее впечатляющим будет финал, — считает Алекно. — Кому из команд отдам предпочтение? Предпочтение всегда отдаю сборной России. А ни Польша, ни Франция в этом смысле меня не интересуют.

Финал волейбольного турнира у мужчин между сборными Польши и Франции запланирован на 10 августа.