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Париж-2024

Сегодня, 20:09

Владимир Алекно: «Проигрыш Италии французам на Олимпиаде удивил»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно, выигрывавший со сборной России олимпийское золото, сказал «СЭ», что за матчами турнира на Играх-2024 в Париже следит с особым интересом после перерыва в карьере, и отметил уровень соревнований.

— Те игры, которые удается увидеть, смотрю с интересом, — сказал Алекно. — После паузы в карьере для меня это не просто Олимпиада — слежу, что появилось нового в волейболе, какие есть интересные игроки. Уровень очень серьезный. Из результатов — проигрыш Италии в полуфинале накануне стал для меня сюрпризом. Даже не само поражение, а то, как именно они уступили. Объясняю это только тем, что в команде собраны молодые игроки, которые пока не справляются с ответственностью и давлением. Каково это, знаю по себе. Эта команда мне очень понравилась по первым матчам, она еще наберется мудрости и себя покажет. Франция же ничем не удивила — они уже выигрывали самые разные турниры. А здесь, по сути, играют всемером против шестерых соперников, такая поддержка трибун. Команда талантливая, техничная, злая. В целом, еще раз убеждаюсь в том, о чем всегда говорил — «мозги» сильнее «мяса». Всегда особо ценились такие игроки, как Сергей Тетюхин или Жиба — они ростом далеко не 2.15, но на площадке умеют все. Посмотрите, какую игру предлагает соперникам Япония, у них техника на первом месте. И они чудом не попали в полуфинал.

Алекно до «Зенита» не тренировал с 2021 года, когда привозил на Олимпиаду в Токио сборную Ирана.

Волейбол
Владимир Алекно
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