Бах прокомментировал допуск на Олимпийские игры осужденного за педофилию волейболиста

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Глава МОК Томас Бах ответил на вопрос по поводу допуска на Олимпийские игры нидерландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, ранее отбывшего наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.
«Это вопрос НОК Нидерландов, у меня нет личной позиции по этому вопросу, это их решение, которое они должны обосновать», — приводит РИА Новости слова Баха.
Ван де Вельде был осужден в 2016 году в Великобритании за совершение полового акта с 12-летней девочкой. Волейболист был приговорен к четырем годам лишения свободы. Он отбыл часть срока в Англии, а впоследствии его экстрадировали в Нидерланды.
Соревнования по пляжному волейболу на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 11 августа.