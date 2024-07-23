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Париж-2024

Сегодня, 21:35

Бах прокомментировал допуск на Олимпийские игры осужденного за педофилию волейболиста

Алина Савинова
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Глава МОК Томас Бах ответил на вопрос по поводу допуска на Олимпийские игры нидерландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, ранее отбывшего наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.

«Это вопрос НОК Нидерландов, у меня нет личной позиции по этому вопросу, это их решение, которое они должны обосновать», — приводит РИА Новости слова Баха.

Стивен ван де&nbsp;Вельде. Педофил из Нидерландов поедет на Олимпиаду. Изнасиловавший 12-летнюю девочку спортсмен вернулся в волейбол

Ван де Вельде был осужден в 2016 году в Великобритании за совершение полового акта с 12-летней девочкой. Волейболист был приговорен к четырем годам лишения свободы. Он отбыл часть срока в Англии, а впоследствии его экстрадировали в Нидерланды.

Соревнования по пляжному волейболу на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
Волейбол
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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