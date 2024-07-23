Бах прокомментировал допуск на Олимпийские игры осужденного за педофилию волейболиста

Глава МОК Томас Бах ответил на вопрос по поводу допуска на Олимпийские игры нидерландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, ранее отбывшего наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.

«Это вопрос НОК Нидерландов, у меня нет личной позиции по этому вопросу, это их решение, которое они должны обосновать», — приводит РИА Новости слова Баха.

Ван де Вельде был осужден в 2016 году в Великобритании за совершение полового акта с 12-летней девочкой. Волейболист был приговорен к четырем годам лишения свободы. Он отбыл часть срока в Англии, а впоследствии его экстрадировали в Нидерланды.

Соревнования по пляжному волейболу на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 11 августа.