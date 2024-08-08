Сборные Бразилии и США в матче 1/2 финала олимпийского волейбольного турнира среди женщин в четверг, 8 августа. Игра состоится на площадке арены «Париж Экспо Порт де Версаль» в Париже (Франция). Начало — в 17.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпийских игр-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпиаду в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).

Матч за 3-е место состоится 10 августа, финал запланирован на 11 августа.

Полное расписание соревнований по волейболу в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.