Ирина Воронкова: «Переписываемся со знакомыми девушками, выступающими на Олимпиаде»

Доигровщица калининградского «Локомотива» и сборной России Ирина Воронкова поделилась впечатлениями от олимпийского турнира, проходящего в Париже, и отметила, что у мужчин болеет за польских волейболистов.

— Да, слежу за олимпийским турниром, хотя и не так пристально, ведь сборной России там нет, — сказала Воронкова. — Хотя с девчонками, с которыми успели поиграть вместе, конечно, общаемся, переписываемся, поздравляю их. Знаю, что в финал у женщин вышли Италия и США, а за бронзу будут играть Бразилия с Турцией, но прогнозы делать не стану. Уровень высокий, но не скажу, что кто-то особенно впечатлил. Думала, что турецкая команда точно будет в финале, но итальянки все-таки взяли свое. По качеству игры они заслужили.

— А мужской турнир?

— Там выделю сборную Польши. У них хороший состав, длинная скамейка, позволяющая делать ротацию. И борьба за место в основном составе. Очень интересно, как они проявят себя в финале с Францией. Встреча Италии и Японии, где чемпионы мира отыгрались с 0:2 и четырех матчболов? А вспомните золотой матч Игр-2012, где наша сборная тоже уступала два сета Бразилии. Это история, Олимпийских игр без таких моментов не бывает. На каждых бывает такой матч, который вытаскивается на морально-волевых. Это прежде всего характер и воля к победе. На Играх все выкладываются по максимуму.

Медальные матчи на Играх в Париже пройдут с 9 по 11 августа.