Женская сборная Италии по волейболу обыграла Турцию на Олимпиаде

Сегодня, 11:30
Женская сборная Италии по волейболу победила Турцию в последнем матче группового турнира Олимпиады-2024. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Российская волейболистка Екатерина Антропова, выступающая за Италию, набрала 3 очка.
Италия набрала 9 очков в группе C и вышла в плей-офф турнира с первого места. Турция завершила групповой турнира на второй строчке (5) и тоже вышла в следующий этап.
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
Групповой этап
Италия — Турция — 3:0 (25:14, 25:16, 25:21)
4 августа. Париж. «South Paris Arena».