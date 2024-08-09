Константин Брянский: «В финале Олимпиады мне больше импонирует Франция»

Главный тренер сборной России Константин Брянский поделился впечатлениями от мужского волейбольного турнира в рамках Олимпиады в Париже и объяснил, за счет чего чемпионы мира итальянцы в четвертьфинале вытащили почти проигранный матч с Японией.

— Большинство матчей олимпийского турнира я смотрел, особенно, начиная со стадии плей-офф, — сказал Брянский «СЭ». — Есть команды, которые разочаровали — например, большего ждал от Аргентины после их бронзовых медалей на Играх в Токио, но они не показали свой уровень. Если говорить о тех, кто впечатлил, то еще с Лиги наций начали удивлять японцы. Но на Олимпиаде у них немного не получилось, возможно, из-за излишнего давления, которое они сами на себя и создали. Оно не позволило им совершить чудо, хотя было близко.

— За счет чего Италия ушла с четырех матчболов в четвертьфинале с Японией?

— Когда смотришь ретроспективно, можно приписывать победителям какие угодно качества, в том числе и безумный характер. Но ведь характер показали обе команды, это сто процентов. И не надо списывать со счетов элемент удачи. Да, итальянцы на одном из матчболов подали эйс, но ведь после этого нужно было еще удержать подачу. В нашем виде спорта удача имеет порой большое значение, потому что на принятие верных решений у тебя доли секунды. Чуть замешкался, и ошибся, что может привести к фатальным последствиям. Посмотрите, у Японии был еще матчбол на тай-брейке, но Онодера не подал, хотя итальянцы в предыдущем розыгрыше не снялись. Значит, не чувствовали уверенности. Но в этом случае не Италия заработала очко, а Япония проиграла.

— В финале кто вам больше импонирует?

— Франция. Увидеть их победу мне было бы интереснее. А насчет лучшего игрока — давайте посмотрим финал. Обе команды достойны, там много игроков, которые могут претендовать на титул MVP.

Финал мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Париже будет сыгран 10 августа.