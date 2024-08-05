Мужская сборная Италии вышла в полуфинал Олимпиады, отыгравшись с 0:2 у Японии

Мужская сборная Италии одержала волевую победу над национальной командой Японии в четвертьфинале Олимпийских игр-2024.

Встреча завершилась со счетом 3:2 по сетам — 20:25, 23:25, 27:25, 26:24, 15:13.

В третьей партии азиатская сборная имела три матчбола, в пятом — один.

Ранее первым полуфиналистом олимпийского турнира стала сборная Польши. Соперником Италии на этой стадии турнира будет победитель встречи между Германией и Францией.

Олимпийскими чемпионами Токио-2020 являются французские волейболисты, обыгравшие Россию в финале соревнований.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

1/4 финала

Италия — Япония — 3:2 (20:25, 23:25, 27:25, 26:24, 17:15)

5 августа. Париж. «South Paris Arena».