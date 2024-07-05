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Париж-2024

Сегодня, 12:44

Тетюхин — о неучастии сборной России по волейболу в Играх-2024: «Это не трагедия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин поделился мнением о предстоящих Играх-2024 в Париже, которые пройдут без участия сборной России.

«Я не фанат смотреть турниры, где не будет российских волейболистов. Буду следить, но пристально — нет. Кто фаворит? Честно говоря, мне неинтересно. За мировым волейболом активно не слежу, смотрю полуфиналы и финалы турниров. Как повлияет на Россию неучастие в Олимпиаде? На развитие точно никак. Переживём и будем развиваться самостоятельно. Для российского волейбола это не трагедия, крест нельзя ставить. Мы идем планомерно своим путем. Понятно, что сейчас не хватает международных стартов, но тем не менее», — приводит слова Тетюхина Metaratings.ru.

МОК не допустил российских атлетов из командных видов спорта до участия в Олимпийских играх-2024 даже в нейтральном статусе. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по волейболу
Сергей Тетюхин
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