Тетюхин — о неучастии сборной России по волейболу в Играх-2024: «Это не трагедия»

Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин поделился мнением о предстоящих Играх-2024 в Париже, которые пройдут без участия сборной России.

«Я не фанат смотреть турниры, где не будет российских волейболистов. Буду следить, но пристально — нет. Кто фаворит? Честно говоря, мне неинтересно. За мировым волейболом активно не слежу, смотрю полуфиналы и финалы турниров. Как повлияет на Россию неучастие в Олимпиаде? На развитие точно никак. Переживём и будем развиваться самостоятельно. Для российского волейбола это не трагедия, крест нельзя ставить. Мы идем планомерно своим путем. Понятно, что сейчас не хватает международных стартов, но тем не менее», — приводит слова Тетюхина Metaratings.ru.

МОК не допустил российских атлетов из командных видов спорта до участия в Олимпийских играх-2024 даже в нейтральном статусе. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.