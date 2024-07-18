Осужденного за педофилию нидерландского атлета поселят на Олимпиаде отдельно от других спортсменов

Нидерландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде, ранее отбывший наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, будет жить на Олимпиаде-2024 отдельно от остальных спортсменов, сказано в заявлении Олимпийского комитета Нидерландов*Федерации спорта Нидерландов (NOC*NSF).

Ван де Вельде был осужден в 2016 году в Великобритании за совершение полового акта с 12-летней девочкой. Волейболист был приговорен к четырем годам лишения свободы. Он отбыл часть срока в Англии, а впоследствии его экстрадировали в Нидерланды.

«Ван де Вельде по собственному желанию поселится в альтернативном жилище и не будет общаться с прессой во время своего пребывания в Париже», — говорится в заявлении NOC*NSF.

В 2015 году ван де Вельде стал победителем чемпионата Нидерландов.

Соревнования по пляжному волейболу на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 11 августа.