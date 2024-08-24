Отец олимпийского чемпиона сделает интимную татуировку в честь победы сына

Олимпийский чемпион по пляжному волейболу Давид Оман сообщил шведской газете Aftonbladet, что его семья ищет опытного специалиста, который согласился бы сделать интимную татуировку его отцу Фредрику для реализации обещания, данного перед Играми в Париже.

В июле родитель 22-летнего игрока заявил, что, если его сын выиграет парижский турнир, он выбьет олимпийские кольца на своей мошонке, «поскольку его сперма окажется золотой». В итоге Давид в паре с Джонатаном Хеллвигом заняли на Олимпиаде первое место, поставив Омана-старшего в сложную ситуацию.

Фредрик пока не сдержал свое слово, но сын убежден, что это вопрос времени.

«Мы позаботимся о том, чтобы он это сделал, — отметил заботливый юноша. — Понятно, что во время самого турнира я особо не думал об этой мотивации. Но было забавно — подкалывать отца, когда мы виделись после матчей».