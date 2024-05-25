Панков: «Финальная игра на Олимпийских играх-2020 в памяти навсегда»

Капитан московского «Динамо» Павел Панков считает, что на Олимпиаде в Париже сборная России боролось бы за золотые медали.

«Я обычно забываю игры сразу после окончания матча, но финальная игра на Олимпийских играх-2020 в памяти навсегда. Нам тогда не хватило просто везения. Я буду смотреть предстоящие Олимпийские игры в Париже. Считаю, что фаворитом турнира является сборная Италии. За что могла бороться сборная России? Только первое место», — цитирует Metaratings.ru Панкова.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.