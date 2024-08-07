Сборные Польши и США сыграют в матче 1/2 финала олимпийского волейбольного турнира в среду, 7 августа. Игра пройдет на арене «Париж Экспо Порт де Версаль» в Париже (Франция). Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).

Матч за 3-е место состоится 9 августа, финал — 10 августа.

Полностью расписание соревнований по волейболу в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.