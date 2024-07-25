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Сергей Федоровцев — о дочери Арине: «Она еще молодая. Уверен, что обязательно примет участие в Играх»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев рассказал «СЭ» о перспективах дочери Арины и российского волейбола по возвращении на международную арену.

— Когда потеряли надежду, что на Играх будет Арина? Когда МОК заявил, что командники, в том числе волейболисты, мимо международных соревнований? Или позже?

— Да, тогда уже было в принципе понятно. Это еще началось за пару лет до Олимпийских игр. Конечно же, надеялся, что и специальная военная операция закончится, и МОК со своими решениями пойдет на попятную. Увы, этого не произошло. Надежда угасала и угасала с каждым днем.

— С ней обсуждали эту тему?

— С Ариной много разговаривали. Поскольку она игровик, которая в последние сезоны выступает в турецкой лиге, то там скучать не приходилось. Там и сам чемпионат очень сильный, так еще помимо были матчи Лиги чемпионов. Нехватки стартов не ощущалось. Конечно, Арина — максималист. Она была на Олимпиаде и понимает уровень этих соревнований. Но она еще молодая. Уверен, что обязательно примет участие в Играх.

— Насколько за три года после Олимпиады в Токио она, на ваш взгляд, выросла?

— Очень сильно. Не только как спортсмен, но и как человек. Набралась опыта серьезных стартов и, конечно же, изменилась. Арина в 17 лет и Арина в 20 лет — это разные люди.

— Она же в этот период еще и стала капитаном национальной сборной.

— Да, но пока нет возможности проявить себя капитаном на международной арене. Верю, что у нее еще все впереди. Надеюсь, что международная обстановка изменится, спортсмены будут допущены к турнирам. Волейбол в России на хорошем уровне. Поэтому жду с нетерпением этого момента. Думаю, что наши спортсмены, изголодавшиеся по большим матчам, должны показать себя очень хорошо, — сказал Федоровцев «СЭ».

Сергей Федоровцев (справа) с&nbsp;женой Екатериной (слева) и&nbsp;дочерью Марией (в&nbsp;центре). «Ситуации в мире бывают разные, но такая мера — перебор». Олимпийский чемпион — о недопуске россиян на Игры-2024
Сборная России по волейболу
Арина Федоровцева
Сергей Федоровцев
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