Тетюхин: «Российские волейболисты боролись бы за медали на Олимпиаде»

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин считает, что команда боролась бы за медали на Олимпиаде в Париже, если бы ее допустили до соревнований.

«Тяжело ли сборной будет вернуться на международную арену? Мы не другая планета. Вернемся, тем более с такими ребятами это сделать несложно. Эти ребята на прошедшей Олимпиаде, если бы мы участвовали, сто процентов бы боролись за медали», — приводит слова Тетюхина ТАСС.

Олимпийский турнир во второй раз подряд выиграла сборная Франции, в финале обыгравшая команду Польши со счетом 3-0. В финале Игр в Токио французы обыграли россиян (3-2).