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Париж-2024

Сегодня, 06:22

Тетюхин: «Российские волейболисты боролись бы за медали на Олимпиаде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин считает, что команда боролась бы за медали на Олимпиаде в Париже, если бы ее допустили до соревнований.

«Тяжело ли сборной будет вернуться на международную арену? Мы не другая планета. Вернемся, тем более с такими ребятами это сделать несложно. Эти ребята на прошедшей Олимпиаде, если бы мы участвовали, сто процентов бы боролись за медали», — приводит слова Тетюхина ТАСС.

Олимпийский турнир во второй раз подряд выиграла сборная Франции, в финале обыгравшая команду Польши со счетом 3-0. В финале Игр в Токио французы обыграли россиян (3-2).

Источник: ТАСС
Сборная России по волейболу
Сергей Тетюхин
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