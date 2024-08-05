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Париж-2024

Сегодня, 12:03

Мужская сборная Польши по волейболу вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Руслан Минаев
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Мужская сборная Польши по волейболу обыграла Словению в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже — 3:1.

Польша вышла в 1/2 финала и встретится с победителем матча США — Бразилия, который состоится в понедельник, 5 августа. В другой половине сетки Франция сыграет с Германией, а Италия — с Японией.

Самым высоким достижением мужской сборной Польши является золото на Олимпиаде в Монреале-1976.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

1/4 финала

Словения — Польша — 1:3 (20:25, 26:24, 19:25, 20:25)

5 августа. Париж. South Paris Arenaё.

Волейбол
Сборная Польши по волейболу
Сборная Словении по волейболу
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