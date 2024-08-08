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Париж-2024

Сегодня, 20:00

Турция — Италия: смотреть трансляцию матча 1/2 финала турнира женщин на Олимпиаде 2024

Турция сыграет с Италией в полуфинале олимпийского волейбольного турнира среди женщин 8 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Сборные Турции и Италии в матче 1/2 финала олимпийского волейбольного турнира среди женщин в четверг, 8 августа. Игра пройдет на площадке арены «Париж Экспо Порт де Версаль» в Париже (Франция). Начало — в 21.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпийских игр-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпиаду в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).

Матч за 3-е место состоится 10 августа, финал запланирован на 11 августа.

Полное расписание соревнований по волейболу в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Волейбол
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