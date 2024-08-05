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Сегодня, 17:30

Леон: «У меня есть машина и я могу позволить себе отпуск — в понимании кубинцев я действительно богач»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон, выступавший за «Зенит-Казань» с 2014 по 2018 год, в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что на Кубе его называют очень богатым человеком.

— Перед Олимпиадой про вас много писали на Кубе, там волейбол очень любят. Везде пишут, что вы очень богатый человек. Это правда?

— Ерунда.

— Врут? А почему такой акцент на этом?

— Я понимаю, что мой переход на Кубе восприняли неоднозначно. Никого не осуждаю за неприятные слова, хотя чаще читаю хорошее. А что касается богатства, тут скорее вопрос восприятия. Если у кубинца есть хороший дом, дети и жена одеты-обуты и не живут впроголодь, то это по их меркам состоятельный человек. У меня есть машина и я могу позволить себе отпуск — в понимании большинства кубинцев я действительно богач.

В 2015 году Леон получил польское гражданство. С 2008 по 2012 год он выступал за сборную Кубы, а с 2019 года представляет Польшу.

Леон выступал за «Зенит-Казань» с 2014 по 2018 год. Вместе с казанцами волейболист становился четырехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и трекхратным обладателем Суперкубка страны.

Вильфредо Леон. Говорит по-русски и вспоминает Казань. Лидер сборной Польши на Олимпиаде-2024 побеседовал с «СЭ» о России

Сборная Польши по волейболу
Вильфредо Леон
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