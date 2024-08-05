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Доигровшик сборной Польши Леон: «Казань — особенный город для меня. И навсегда таким останется»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон в интервью «СЭ» вспомнил о выступлении за «Зенит-Казань».

— Казань — особенный город для меня, — сказал Леон. — И навсегда таким останется. Без «Зенита», без партнеров, без наших успехов у меня бы никакой карьеры не получилось. И, кроме того, это безумно красивый город. А какая там еда! Эти...

— Эч...

— Подождите! Не подсказывайте!.. Эч-поч-ками.

— Эчпочмаки.

— Да!

— Как часто вспоминаете Россию?

— Часто, конечно. Как только у кого-то из ребят день рождения, вспоминаю.

Леон выступал за «Зенит-Казань» с 2014 по 2018 год. Вместе с казанцами волейболист становился четырехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и трекхратным обладателем Суперкубка страны.

Вильфредо Леон. Говорит по-русски и вспоминает Казань. Лидер сборной Польши на Олимпиаде-2024 побеседовал с «СЭ» о России
ВК Зенит (Казань)
Сборная Польши по волейболу
Вильфредо Леон
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