Доигровшик сборной Польши Леон: «Казань — особенный город для меня. И навсегда таким останется»

Доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон в интервью «СЭ» вспомнил о выступлении за «Зенит-Казань».

— Казань — особенный город для меня, — сказал Леон. — И навсегда таким останется. Без «Зенита», без партнеров, без наших успехов у меня бы никакой карьеры не получилось. И, кроме того, это безумно красивый город. А какая там еда! Эти...

— Эч...

— Подождите! Не подсказывайте!.. Эч-поч-ками.

— Эчпочмаки.

— Да!

— Как часто вспоминаете Россию?

— Часто, конечно. Как только у кого-то из ребят день рождения, вспоминаю.

Леон выступал за «Зенит-Казань» с 2014 по 2018 год. Вместе с казанцами волейболист становился четырехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и трекхратным обладателем Суперкубка страны.