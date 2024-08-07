Волейбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/2 финала у мужчин

Сегодня, 12:30
Встречи 1/2 финала мужского волейбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже пройдут в среду, 7 августа. «СЭ» публикует расписание соревнований. Время начала — московское.
17.00. Польша — США
21.00. Италия — Франция
Матч за 3-е место состоится 9 августа, финал запланирован на 10 августа.
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.
Полное расписание соревнований по волейболу в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.