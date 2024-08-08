Волейбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/2 финала у женщин

Сегодня, 12:30
Матчи 1/2 финала женского волейбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже пройдут в четверг, 8 августа. «СЭ» публикует расписание соревнований. Время начала — московское.
17.00 Бразилия — США
21.00 Турция — Италия
Матч за 3-е место состоится 10 августа, финал запланирован на 11 августа.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.
Полностью расписание соревнований по волейболу в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.