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Париж-2024

Сегодня, 10:00

Волейбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у женщин

Матчи 1/4 финала женского волейбольного турнира Олимпиады в Париже пройдут 6 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Матчи 1/4 финала женского волейбольного турнира Олимпиады в Париже пройдут во вторник, 6 августа. «СЭ» публикует расписание соревнований. Время начала — московское.

Расписание четвертьфинала соревнований по волейболу

6 августа, вторник

10.00 Китай — Турция

14.00 Бразилия — Доминиканская Республика

18.00 США — Польша

22.00 Италия — Сербия

«СЭ» проведет текстовую трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Полное расписание соревнований по волейболу в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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