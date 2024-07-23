Волейбол (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание турнира по волейболу среди женщин на Олимпиаде в Париже

Игры группового этапа турнира по волейболу среди женщин на Олимпийских играх 2024 состоятся с 28 июля по 4 августа. В группе А сыграют: США, Китай, Франция и Сербия. В группе В — Польша, Япония, Бразилия и Кения. В группе С — Италия, Доминиканская Республика, Турция и Нидерланды. Публикуем расписание матчей. Время начала — московское.

28 июля, воскресенье

Группа C. 10:00. Италия — Доминиканская Республика

Группа B. 14:00. Польша — Япония

29 июля, понедельник

Группа C. 10:00. Турция — Нидерланды

Группа В. 14:00. Бразилия — Кения

Группа А. 18:00. США — Китай

Группа А. 22:00. Франция — Сербия

31 июля, среда

Группа А. 18:00. США — Сербия

Группа В. 22:00. Польша — Кения

1 августа, четверг

Группа С. 10:00. Турция — Доминиканская Республика

Группа В. 14:00. Бразилия — Япония

Группа С. 18:00. Италия — Нидерланды

Группа А. 22:00. Франция — Китай

3 августа, суббота

10:00. Нидерланды — Доминиканская Республика

14:00. Япония — Кения

4 августа, воскресенье

10:00. Италия — Турция

14:00. Франция — США

18:00. Китай — Сербия

22:00. Бразилия — Польша

Игры четвертьфинала пройдут 6 августа, полуфинала — 8 августа. Матч за третье место запланирован на 10 августа, а финал — на 11 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.