Волейбол (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 19:00
Игры группового этапа турнира по волейболу среди женщин на Олимпийских играх 2024 состоятся с 28 июля по 4 августа. В группе А сыграют: США, Китай, Франция и Сербия. В группе В — Польша, Япония, Бразилия и Кения. В группе С — Италия, Доминиканская Республика, Турция и Нидерланды. Публикуем расписание матчей. Время начала — московское.
Группа C. 10:00. Италия — Доминиканская Республика
Группа B. 14:00. Польша — Япония
Группа C. 10:00. Турция — Нидерланды
Группа В. 14:00. Бразилия — Кения
Группа А. 18:00. США — Китай
Группа А. 22:00. Франция — Сербия
Группа А. 18:00. США — Сербия
Группа В. 22:00. Польша — Кения
Группа С. 10:00. Турция — Доминиканская Республика
Группа В. 14:00. Бразилия — Япония
Группа С. 18:00. Италия — Нидерланды
Группа А. 22:00. Франция — Китай
10:00. Нидерланды — Доминиканская Республика
14:00. Япония — Кения
10:00. Италия — Турция
14:00. Франция — США
18:00. Китай — Сербия
22:00. Бразилия — Польша
Игры четвертьфинала пройдут 6 августа, полуфинала — 8 августа. Матч за третье место запланирован на 10 августа, а финал — на 11 августа.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.