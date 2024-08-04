Волейболистка Антропова: «Я счастлива жить в Италии. Но с Россией Олимпиада была бы сильнее»

Диагональная нападающая сборной Италии русского происхождения Екатерина Антропова после выхода в плей-офф своей команды в интервью «СЭ» рассказала о решении выступать за Италию.

— Туомас Саммелвуо сказал, что с Россией мужской турнир был бы сильнее. Про женский что скажешь, с Россией был бы сильнее?

— Думаю, да. По играм прошлых лет, да вообще во всех видах спорта — всегда сложнее, когда больше высоких команд и организованных.

— После всех этих событий и отстранений не промелькнула мысль — слава богу, что в Италии играю?

— Сложный вопрос. Понятно, что любые такие разногласия — это страшно. Сложно всем, с обеих сторон. И даже не только им, а и тем, кто находится вне конфликта. Но я очень счастлива жить в Италии и благодарна родителям, что пришла такая идея.

— Из России чувствуешь поддержку, много пишут в соцсетях?

— Немного есть. Мне много на английском пишут. Из Таиланда — огромное количество людей! Когда играли финал Лиги наций, мы каждый день уходили с тренировки и заходили на них с подарками. Каждый! Одна девочка подарила огромный баннер из денег. Я говорю: «Господи, я не буду у тебя брать эти деньги. Таиланд не особо богатая страна, пожалуйста, оставь себе». Прям очень много болельщиков. На русском пишут поменьше, но замечаю.