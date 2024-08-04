Еще одна россиянка рвется к золоту Олимпиады. Она звезда в волейболе, а родом из Исландии

Интервью Екатерины Антроповой, которая думает не только о спорте и употребляет слово «заскорузлый».

В командных видах спорта сборной России нет, но на Екатерину Антропову смысл посмотреть есть. В свой 21 год она уже стала MVP Лиги чемпионов, которую впервые в истории выиграла с итальянским «Скандиччи». В 2024-м впервые с командой вышла в финальную серию итальянской лиги. На этой Олимпиаде в одном из матчей набрала 33 очка из 66. И Италия идет с абсолютным показателем в три победы в 1/4 финала одним из главных фаворитов в борьбе за золото. Утром итальянки вынесли Турцию 3:0.

Отец Екатерины — гандболист, мама — баскетболистка, родилась Катя в исландском Акюрейри, еще младенцем ее перевезли в Россию, а в 15 лет семья осела в Италии. В коронавирус она тренировалась с одним мячом на крыше своего дома — иногда улетал к соседям, иногда терялся. Рост — 202 сантиметра. Она уже звезда мирового волейбола, а может стать великой. Предлагаю за нее поболеть — наша надежда на медаль, пусть и итальянскую.

Все должны работать с психологом

— Я очень рада, много эмоций, но уже к третьей игре немножко привыкаешь, но все равно.

— У тебя вообще нет проблем войти в игру.

— Сегодня так себе было, можно подстраховать и получше, а так каждый раз стараюсь все лучше. А так да — у меня есть спортивный психолог, с которым мы разбирали, как выходить со скамейки, потому что это достаточно сложный нюанс.

— Давно ты с психологом работаешь? Как шла к этому?

— Больше года, наверное. Начала играть за сборную и знала, что будут новые старты, большие залы, важные игры. Поэтому решила — нужна помощь. Я считаю, что все должны работать с психологом, и думаю, спортивный психолог очень сильно помогает.

— В России часто по-другому думают. Тренер — лучший психолог.

— Нет, абсолютно нет. Это то же, что с психологом про тренера.

— На открытии была?

— Нет, к сожалению, нас не пустили. Очень хотелось пойти, но я согласна, что это достаточно энергозатратно. Единственное, что радовалась, что дождь, хотя бы не солнце им светило, потому что тогда было бы еще сильнее обидно. (Смеется.)

Фото из соцсетей Екатерины Антроповой

Счастлива жить в Италии

— Бывший тренер сборной России Туомас Саммелвуо сказал, что с российской сборной мужской турнир был бы сильнее. Про женский что скажешь, с Россией был бы сильнее?

— Думаю, да. По играм прошлых лет, да вообще во всех видах спорта — всегда сложнее, когда больше высоких команд и организованных.

— После всех этих событий и отстранений не промелькнула мысль — слава богу, что в Италии играю?

— Сложный вопрос. Понятно, что любые такие разногласия — это страшно. Сложно всем, с обеих сторон. И даже не только им, а и тем, кто находится извне конфликта. Но я очень счастлива жить в Италии и благодарна родителям, что пришла такая идея.

— Исландию помнишь?

— Помню, потому что мы возвращались, когда мне было лет 10-11, а так нет, я в Акюрейри прожила где-то три месяца, их не помню. А так очень здорово, хотелось бы еще вернуться, потому что природа сумасшедшая, погода удивительная.

— За сборную Исландии по волейболу не хотелось бы поиграть?

— Ну пока что остановлюсь на команде, которая сейчас, а там посмотрим. (Смеется.) Пока меня вроде все устраивает.

— Можешь описать отличия российского волейбола от итальянского?

— Я на высоком уровне в России не играла абсолютно, поэтому будет немного субъективное мнение. С Майей Огненович смотрели несколько игр, когда было время на выездах — едешь долго. Мне кажется, волейбол явно побыстрее в Италии.

— Слышал про жесткие диеты.

— Ну нет, у нас есть диетолог в сборной, или, скорее, нутриционист. Да, помогают с этим, но прям сказать, что я не могу позволить себе блинчик сходить съесть... Зависит от команды.

Фото Reuters

Девочки из команды говорят — в Токио было лучше

— Как тебе Париж? Картонные кровати и прочие вещи?

— Кстати, в картонной кровати не получилось поспать, потому что мы поселились в отеле. Нам идеальные создали условия, чтобы мы хорошо высыпались. В олимпийской деревне были раза два.

— За мороженым бесплатным?

— Мы не все бесплатные вещи там успели, нет. (Смеется.) Фотографирование, официальные вещи. А так здорово, энергетика. Но у нас тоже есть плюсы, потому что нам до зала ехать минут шесть, а из деревни побольше (минимум 40 минут. — Прим. «СЭ»). Когда игры в 9 утра — это спасает, иначе мы бы выезжали часов в 5 утра.

— То есть сознательное решение?

— Да, поэтому нам сразу сказали, что если едем, то едем в отель.

— Если сравнить с европейским волейболом, хорошо организовано? Потому что мнения очень разные.

— Девочки из нашей команды говорили: «Вот, а в Токио было лучше, а в Лондоне тоже»... К сожалению, не получилось у меня туда съездить, решила я не ехать ни в Токио, ни в Лондон. (Смеется.) Смотришь на это все круглыми глазами, потому что Олимпиада первый раз, до сих пор не верится. Ничего плохого сказать не могу.

— 9 утра — матч ничего не решает, вы и турчанки выходите, но трибуны забиты. Удивляет?

— Да, здорово. Я на скамейке обычно не смотрю вокруг, но сегодня посмотрела на самый верх, и там видны фигуры людей на самом верху! Я не знаю, что они там видят. Думаю, смотрят на экране другом, на телефоне, не знаю. Даже в разминочный зал приходит много народу, болеют, кричат «Италия!». Очень приятно.

Фото Reuters

Хочется заниматься чем-то кроме волейбола

— Ты учишься моде и дизайну. Как ты успеваешь?

— В том-то и дело, что пока абсолютно никак, поэтому буду менять направление. Очень нравится, но... это как в медицинском учиться, конечно, не так пугающе, когда говоришь, что учился моде онлайн, но половина того, что ты мог бы сделать, теряется.

— Цена ошибки другая — не так одеть или не так полечить.

— Вот да. Нравится еще психология, посмотрим. А так да, нужно начинать головой тоже думать побольше, а то уже забывается процесс. (Улыбается.)

— У тебя родители со степенями. Хотелось бы?

— Такой цели нет, но вообще заниматься чем-то другим кроме волейбола помогает и хочется. И понимаешь, что после школы уже мозг немного заскорузлый, уже вообще не думаешь. Сложение, вычитание сразу забываются.

— Ничего себе ты слова произносишь — «заскорузлый». Из России чувствуешь поддержку, много пишут в соцсетях?

— Немного есть. Мне много на английском пишут. Из Таиланда — огромное количество людей! Когда играли финал Лиги наций, мы каждый день уходили с тренировки и заходили на них с подарками. Каждый! Одна девочка подарила огромный баннер из денег. Я говорю: «Господи, я не буду у тебя брать эти деньги. Таиланд не особо богатая страна, пожалуйста, оставь себе». Прям очень много болельщиков. На русском пишут поменьше, но замечаю.

— Здесь цель — золото?

— У меня цель порадоваться, сыграть хорошо. А у команды, как и планировали, игра за игрой, ничего не обсуждаем, всем удачи, веселимся. Я давно не играла с такими большими перерывами между играми. Поэтому сегодня уже просто очень хотелось играть. А то мы все тренируемся, тренируемся. Думала — пожалуйста, уже пустите!