Еще одна россиянка рвется к золоту Олимпиады. Она звезда в волейболе, а родом из Исландии

Сегодня, 16:30
В командных видах спорта сборной России нет, но на Екатерину Антропову смысл посмотреть есть. В свой 21 год она уже стала MVP Лиги чемпионов, которую впервые в истории выиграла с итальянским «Скандиччи». В 2024-м впервые с командой вышла в финальную серию итальянской лиги. На этой Олимпиаде в одном из матчей набрала 33 очка из 66. И Италия идет с абсолютным показателем в три победы в 1/4 финала одним из главных фаворитов в борьбе за золото. Утром итальянки вынесли Турцию 3:0.
Отец Екатерины — гандболист, мама — баскетболистка, родилась Катя в исландском Акюрейри, еще младенцем ее перевезли в Россию, а в 15 лет семья осела в Италии. В коронавирус она тренировалась с одним мячом на крыше своего дома — иногда улетал к соседям, иногда терялся. Рост — 202 сантиметра. Она уже звезда мирового волейбола, а может стать великой. Предлагаю за нее поболеть — наша надежда на медаль, пусть и итальянскую.
— Я очень рада, много эмоций, но уже к третьей игре немножко привыкаешь, но все равно.
— У тебя вообще нет проблем войти в игру.
— Сегодня так себе было, можно подстраховать и получше, а так каждый раз стараюсь все лучше. А так да — у меня есть спортивный психолог, с которым мы разбирали, как выходить со скамейки, потому что это достаточно сложный нюанс.
— Давно ты с психологом работаешь? Как шла к этому?
— Больше года, наверное. Начала играть за сборную и знала, что будут новые старты, большие залы, важные игры. Поэтому решила — нужна помощь. Я считаю, что все должны работать с психологом, и думаю, спортивный психолог очень сильно помогает.
— В России часто по-другому думают. Тренер — лучший психолог.
— Нет, абсолютно нет. Это то же, что с психологом про тренера.
— На открытии была?
— Нет, к сожалению, нас не пустили. Очень хотелось пойти, но я согласна, что это достаточно энергозатратно. Единственное, что радовалась, что дождь, хотя бы не солнце им светило, потому что тогда было бы еще сильнее обидно. (Смеется.)
— Бывший тренер сборной России Туомас Саммелвуо сказал, что с российской сборной мужской турнир был бы сильнее. Про женский что скажешь, с Россией был бы сильнее?
— Думаю, да. По играм прошлых лет, да вообще во всех видах спорта — всегда сложнее, когда больше высоких команд и организованных.
— После всех этих событий и отстранений не промелькнула мысль — слава богу, что в Италии играю?
— Сложный вопрос. Понятно, что любые такие разногласия — это страшно. Сложно всем, с обеих сторон. И даже не только им, а и тем, кто находится извне конфликта. Но я очень счастлива жить в Италии и благодарна родителям, что пришла такая идея.
— Исландию помнишь?
— Помню, потому что мы возвращались, когда мне было лет 10-11, а так нет, я в Акюрейри прожила где-то три месяца, их не помню. А так очень здорово, хотелось бы еще вернуться, потому что природа сумасшедшая, погода удивительная.
— За сборную Исландии по волейболу не хотелось бы поиграть?
— Ну пока что остановлюсь на команде, которая сейчас, а там посмотрим. (Смеется.) Пока меня вроде все устраивает.
— Можешь описать отличия российского волейбола от итальянского?
— Я на высоком уровне в России не играла абсолютно, поэтому будет немного субъективное мнение. С Майей Огненович смотрели несколько игр, когда было время на выездах — едешь долго. Мне кажется, волейбол явно побыстрее в Италии.
— Слышал про жесткие диеты.
— Ну нет, у нас есть диетолог в сборной, или, скорее, нутриционист. Да, помогают с этим, но прям сказать, что я не могу позволить себе блинчик сходить съесть... Зависит от команды.
— Как тебе Париж? Картонные кровати и прочие вещи?
— Кстати, в картонной кровати не получилось поспать, потому что мы поселились в отеле. Нам идеальные создали условия, чтобы мы хорошо высыпались. В олимпийской деревне были раза два.
— За мороженым бесплатным?
— Мы не все бесплатные вещи там успели, нет. (Смеется.) Фотографирование, официальные вещи. А так здорово, энергетика. Но у нас тоже есть плюсы, потому что нам до зала ехать минут шесть, а из деревни побольше (минимум 40 минут. — Прим. «СЭ»). Когда игры в 9 утра — это спасает, иначе мы бы выезжали часов в 5 утра.
— То есть сознательное решение?
— Да, поэтому нам сразу сказали, что если едем, то едем в отель.
— Если сравнить с европейским волейболом, хорошо организовано? Потому что мнения очень разные.
— Девочки из нашей команды говорили: «Вот, а в Токио было лучше, а в Лондоне тоже»... К сожалению, не получилось у меня туда съездить, решила я не ехать ни в Токио, ни в Лондон. (Смеется.) Смотришь на это все круглыми глазами, потому что Олимпиада первый раз, до сих пор не верится. Ничего плохого сказать не могу.
— 9 утра — матч ничего не решает, вы и турчанки выходите, но трибуны забиты. Удивляет?
— Да, здорово. Я на скамейке обычно не смотрю вокруг, но сегодня посмотрела на самый верх, и там видны фигуры людей на самом верху! Я не знаю, что они там видят. Думаю, смотрят на экране другом, на телефоне, не знаю. Даже в разминочный зал приходит много народу, болеют, кричат «Италия!». Очень приятно.
— Ты учишься моде и дизайну. Как ты успеваешь?
— В том-то и дело, что пока абсолютно никак, поэтому буду менять направление. Очень нравится, но... это как в медицинском учиться, конечно, не так пугающе, когда говоришь, что учился моде онлайн, но половина того, что ты мог бы сделать, теряется.
— Цена ошибки другая — не так одеть или не так полечить.
— Вот да. Нравится еще психология, посмотрим. А так да, нужно начинать головой тоже думать побольше, а то уже забывается процесс. (Улыбается.)
— У тебя родители со степенями. Хотелось бы?
— Такой цели нет, но вообще заниматься чем-то другим кроме волейбола помогает и хочется. И понимаешь, что после школы уже мозг немного заскорузлый, уже вообще не думаешь. Сложение, вычитание сразу забываются.
— Ничего себе ты слова произносишь — «заскорузлый». Из России чувствуешь поддержку, много пишут в соцсетях?
— Немного есть. Мне много на английском пишут. Из Таиланда — огромное количество людей! Когда играли финал Лиги наций, мы каждый день уходили с тренировки и заходили на них с подарками. Каждый! Одна девочка подарила огромный баннер из денег. Я говорю: «Господи, я не буду у тебя брать эти деньги. Таиланд не особо богатая страна, пожалуйста, оставь себе». Прям очень много болельщиков. На русском пишут поменьше, но замечаю.
— Здесь цель — золото?
— У меня цель порадоваться, сыграть хорошо. А у команды, как и планировали, игра за игрой, ничего не обсуждаем, всем удачи, веселимся. Я давно не играла с такими большими перерывами между играми. Поэтому сегодня уже просто очень хотелось играть. А то мы все тренируемся, тренируемся. Думала — пожалуйста, уже пустите!