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Париж-2024

Сегодня, 01:45

Бывшая россиянка сыграет в волейбольном финале Олимпиады. Ее Италии продолжает громить всех в Париже

Сергей Подушкин
Обозреватель
Екатерина Антропова.
Фото Global Look Press
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21-летняя Екатерина Антропова внесла свой вклад в уверенную победу Скуадры Адзурры над турчанками.

Олимпийские игры. Волейбол
Женщины. Полуфиналы
Италия — Турция — 3:0
США — Бразилия — 3:2

Пусть волейбольные сборные России и отсутствует на Олимпийских играх в Париже, воспитанница нашего волейбола все же сыграет в финальном матче женского турнира. 21-летняя Екатерина Антропова вместе со сборной Италии просто громит всех на Играх-2024. Вот и сборная Турции с грозной экс-кубинкой Мелиссой Варгас в составе в полуфинале, хотя и вела в счете по ходу партий, не смогла взять у итальянок ни одного сета. Теперь за золото Антропова и ее команда сыграют со сборной США.

Антропова в роли джокера

Напомним, что 21-летней Екатерина выросла в спортивной семье и до 15 лет жила и занималась волейболом в Санкт-Петербурге. Затем последовал переезд в Италию, статус одной из самых перспективных волейболисток мира и получение в августе 2023-го спортивного гражданства Италии. Естественно, что Антропову пригласили в сборную и взяли в Париж, хотя двухметровая (точнее, ее рост 202 см) Екатерина и не получила статус главной звезды нападения. Ведь эта роль давно отведена звездной Паоле Эгону.

Екатерина Антропова (№24). Экс-россиянка Антропова — в полуфинале Олимпиады. Дальше грозная Турция с невероятной Мелиссой Варгас

В принципе, при желании Антропову можно было задействовать на площадке не вместо Эгону, а вместе с ней. Тем не менее, главный тренер Скуадры Адзурры Хулио Веласко на нынешних Играх предпочитает использовать Екатерину все же чаще как джокера, выходящего не в стартовом составе, а ближе к концовкам партий. Впрочем, это не помешало ей, в частности, в матче группового этапа с Нидерландами набрать 33 очка. Но тогда Эгону, можно сказать, отдыхала.

Вообще итальянки пока в Париже демонстрируют просто феноменальную эффективность. В первом матче против Доминиканской республики они проиграли второй сет, но с тех пор взяли 14 партий подряд! И это с топ-командами. В группе, в частности, они позволили турчанкам набрать только 51 очко. А затем в четвертьфинале также в трех партиях, пусть и в относительной борьбе внутри сетов, разобрались с Сербией также 3:0. Антропова в той игре набрала пять очков, но сыграла весьма полезно. Как в общем-то и в полуфинале.

Фото Global Look Press

Классная серия подач

На первый взгляд, турчанки с Варгас и хорошо знакомой по яркой игре в российской Суперлиге за «Локомотив» из Калининградской области Эбрар Каракурт казались для итальянок очень крепким орешком. Тем более, сборная Турции сумела в пяти партиях преодолеть сопротивление Китая, а Варгас в той игре просто феерила, набрав 42 очка. С другой стороны, в группе с итальянками Мелисса, мягко говоря, смотрелась не столь ярко.

На сей раз, впрочем, Турция выглядела куда солиднее, чем в группе. В первой партии именно она поначалу оторвалась в счете — 9:5, 12:10, 16:14. Однако затем последовали несколько ошибок от Варгас, Каракурт и их подруг. Итальянки набрали шесть очков подряд, а затем довели сет до победы — 25:22. Впрочем, во второй партии Турция вновь вела 15:13. Вскоре после этого на площадке появилась и Антропова и выдала классный отрезок. Екатерина совершила три успешные атаки, а в самой концовке выдала серию из трех классных подач. Так, и вторая партия ушла к итальянкам — 25:19.

Фото Global Look Press

В третьем сете Турция вновь вела, причем даже дольше, счет был 18:15 в ее пользу. Казалось, Варгас с подругами заберут-таки партию и заметно оживят эту полуфинальную игру. Но вновь последовал провал на подаче соперниц. На сей раз на вводе мяча в игру от Катерины Кьяры Бозетти. Итальянки трансформировали счет с 21:22 в 25:22, поставив точку в матче и впервые в своей истории выйдя вслед за полуфиналом и в финал Олимпийских игр. Варгас ограничилась 17 очками, а Каракурт и вовсе тремя. У итальянок лучшей с 24 очками и прекрасной эффективностью стала Эгону, но и пять очков Антроповой также явно не помешали.

Теперь экс-россиянка и ее сборная в заключительный день Олимпийских игр 11 августа сыграют за золото с командой США, которая на тай-брейке (15:11) обыграла в первом полуфинале Бразилию. Судя по нынешнему турниру, именно Италия будет в этом финальном матче фаворитом.

Сборная Бразилии по волейболу
Сборная Италии по волейболу
Сборная Турции по волейболу
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