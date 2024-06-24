«Если бы Россия была на Олимпиаде, то видел бы нас фаворитом». Интервью с Константином Брянским

Главный тренер мужской сборной России по волейболу и московского «Динамо» — об отпуске, Лиге наций, Олимпиаде и планах на новый сезон.

До старта нового волейбольного сезона остается два месяца. Игроки еще находятся в отпусках, но тренеры команд уже начинают думать о предстоящих битвах за титулы. Об ожиданиях и планах «СЭ» поговорил с главным тренером мужской сборной России и московского «Динамо» Константином Брянским.

Главными нашими соперниками выглядели бы сборные Польши и Италии

— Вы сейчас находитесь в отпуске?

— Так скажем, теоретически. Естественно, мы постоянно находимся на связи с клубом и федерацией и делаем определенный объем работы.

— Как проводите отпуск, если не затрагивать рабочие процессы?

— Активно. Достаточно неплохо попутешествовали с супругой по нашей необъятной России. Выделили на это две недели. Сейчас уже находимся дома и занимаемся делами, которые за год немножко отпустили.

— Вы предпочитаете именно активный отдых, а не полежать-позагорать?

— Да. Раньше возможно было по-другому. Сейчас больше интересен активный: экскурсии, посещение новых мест. Эта информация, которая порой ускользает во время занятий спортом.

— Даете ли своим игрокам указание на отпуск? Следите, как и что делают ребята?

— Мы с ребятами все время на связи. В первую очередь интересуемся физическим состоянием. Надо понимать, что спортсмены не заканчивают нагрузку, находясь в отпуске. То есть они определенные поддерживающие упражнения делают. Поэтому игроки всегда на связи с тренером по физподготовке.

— Вы перед отпуском говорите им, чтобы себя берегли или чтобы не занимались каким-нибудь экстримом?

— Такие уточнения не требуются. Все ребята у нас в клубе профессионалы и четко понимают, какими видами активного отдыха стоит заниматься или не стоит, какие могут принести травму. Поэтому таких указаний нет. Одна просьба — чтобы ребята отдохнули, выдохнули, отошли от волейбола, побыли с семьей. Это очень важно. Потому что сезон напряженный, много игр. Очень важно ментальное здоровье. Мы так много видимся за сезон, что порой надо отдыхать друг от друга.

— Следите ли в отпуске за Лигой наций?

— Удалось посмотреть несколько матчей. Конечно, интереснее смотреть принципиальные встречи. Понимаешь, что сейчас команды готовятся к Олимпиаде. Поэтому, например, США выступали не в сильнейшем составе. Польша много играла разными волейболистами, старалась посмотреть всех. Лидеры ожидаемые. Может быть, немножко удивила Словения. Но, скорее, это на фоне неудачи Италии. Тем не менее Словения — это крепкий коллектив, который в последние годы находится в топ-5 в Европе. Но это был предварительный раунд. Сейчас начнется самое интересное. Все команды, которые вышли, в принципе равные, и каждая может удивить. Считаю, что Франция не на своем месте, Бразилия может показать себя, у Японии хорошая команда. На решающем этапе постараюсь посмотреть максимальное количество игр.

— Вы как тренер сборной можете представить, каким было выступление России в текущей Лиге нации? На что могли бы рассчитывать и кто был бы нашим главным соперником?

— Думаю, что главными соперниками выглядели бы Польша и Италия. Не называю Словению, потому что, при всем уважении, у них есть определенные слабости. Отчасти конкурентом могла бы быть Франция, но она сейчас испытывает определенные проблемы. У нас крепкие и мощные ребята. Могу вам сказать, что мы могли бы претендовать на самый верх таблицы.

Константин Брянский. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Готовы вернуться на международные соревнования в любой момент

— У вас как у тренера клуба и сборной отпуск получился бы короче, если бы работали только в клубе или только в сборной?

— Конечно. Его практически нет. На данном этапе в связи с тем, что у нас нет международных соревнований, могу себе позволить пару свободных недель. Но если предположить, что сейчас была бы Лига наций и мы бы участвовали, то было бы не до отпуска. Поэтому занятость в сборной и клубе круглогодичная для тренера. Да и для многих игроков. Волейболистам после сезона дают время отдохнуть, что естественно, так как они получают больше физическую нагрузку на свой организм. Поэтому в Лиге наций мы сейчас не видим многих игроков, которых привыкли видеть на площадке. А тренерский штаб работать не перестает. Даже сейчас я смотрю в Лиге наций какие-то игры выборочно, а нашим статистикам в сборной нужно анализировать практически все матчи. База продолжает собираться. Мы готовы вернуться на международные соревнования в любой момент.

— Какая из ваших команд первой выходит из отпуска: «Динамо» или сборная России?

— Первым, конечно, клуб. Нет смысла делать сбор для национальной команды, чтобы потом они приехали в определенной физической форме в клубы. Поэтому было принято решение дать ребятам после сезона отдохнуть, а потом они, каждый в своей команде, выходят на сборы. А затем в начале августа игроки вызываются в сборную, чтобы пару недель поработать вместе и почувствовать друг друга.

— Начало сбора национальной команды России совпадает с решающими матчами на олимпийском турнире. Будут ли какие-то общие просмотры с ребятами?

— Если потребуется, то мы это организуем и учтем в графике.

— Кого видите здесь фаворитом?

— Они не меняются. Если бы была Россия, то видел бы нас. Остальные — Польша, Италия, США. В Европе и мире много сильных сборных. Может по-разному все пройти. Многое будет зависеть от того, как распределяться места в группах, как будут сыграны четвертьфиналы, сохранится ли здоровье игроков на этот период. Нюансов предостаточно. Все-таки это игры на выживание.

Тренерский штаб сборной России по волейболу во главе с Константином Брянским (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Постоянно думаю, как улучшить игру команды. Это в моем ДНК

— Сезон для «Динамо» начинается с Кубка легенд, который пройдет по той же системе, что и Кубок столетия год назад. Как вы относитесь к такому разогревочному турниру в начале сезона?

— Особенно если учитывать, что у нас сейчас нет международных соревнований, очень позитивно отношусь. Если раньше в обойме в этот период находилось человек 20-25 сборников, так как шел чемпионат Европы или чемпионат мира, то сейчас этот Кубок позволяет задействовать восемь команд по 14 человек. Это уже больше сотни волейболистов. А эти восемь команд — лучшие клубы суперлиги. Поэтому считаю, что это хороший турнир, чтобы можно было смотреть, видеть и растить игроков у нас в чемпионате, улучшать их мастерство. На данном этапе это весьма востребованно.

— Учитывая вашу победу год назад в Кубке столетия, можно ли назвать «Динамо» главным фаворитом Кубка легенд?

— Я бы не проводил параллели между сезонами. Мы всегда как топ-клуб претендуем на самые высокие места. Насчет фаворитов сказать сложно. Конечно, мы видим себя в числе самых лучших и стремимся к этому, но другие команды тоже готовятся и тоже хотят получить заветную медаль. Мы будем стараться биться за золото.

— Главной новостью межсезонья в мужском волейболе стало назначение Владимира Алекно главным тренером питерского «Зенита». Как вы как тренер команды-конкурента восприняли это?

— Это внутренние дела «Зенита» из Санкт-Петербурга. Если говорить про мое личное мнение, то я только рад, что в нашем чемпионате будут опытные и сильные тренеры. Чем выше конкуренция, тем интереснее турнир.

— Довольны ли вы селекционной работой «Динамо» в межсезонье?

— Мы проделали хорошую селекционную работу. Менеджмент клуба совместно с тренерским штабом уделил этому много внимания. Думаю, что будут позитивные изменения в команде.

— У одного из новичков, Фаннура Каюмова, день рождения с вами в один день. Совпадение?

— Сам об этом случайно узнал. Это точно не было критерием при выборе игрока. (Смеется.) Да, просто совпадение.

— До старта сезона еще два месяца. Насколько в отпуске одолевают мысли о новом походе за медалями?

— То, что я как тренер всегда думаю о том, как улучшить игру нашей команды, как подготовить ребята к сезону, — это однозначно. Постоянно об этом думаешь. Как только закончился сезон, я немного выдохнул. Казалось бы, сезон позади. Думаешь, надо немножко разрядиться, выдохнуть. Но проходит немного времени — и ты снова скучаешь по волейболу, так хочется вернуться, войти в зал вместе с ребятами и приступить к работе. Это уже в моей ДНК.