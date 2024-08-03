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Париж-2024

Сегодня, 17:00

Тушите свет! Волейбольный матч на Олимпиаде пришлось остановить из-за перебоев с электричеством

Во время волейбольного матча США — Япония на Олимпиаде погас свет
Екатерина Зобова
На волейбольном матче Олимпиады-2024 между сборными Японии и США выключился свет.
Фото Reuters
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Встреча мужских сборных США и Японии была прервана на несколько минут.

За неделю на Олимпиаде в Париже произошло уже достаточно комичных и странных ситуаций. Однако их количество каждый день продолжает расти. В пятницу, 2 августа, в неожиданной для себя обстановке оказались волейболисты сборных Японии и США.

Команды проводили последний матч группового этапа. И если американцы к тому моменту уже обеспечили себе участие в четвертьфинале и были заинтересованы в том, чтобы занять первое место в квартете, то их соперникам еще предстояло решить задачу выхода в плей-офф.

 
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Понятное дело, в такой ситуации настрой на игру у обоих коллективов был запредельным, однако при счете 3:1 в первом сете на арене, на которой находилось больше девяти тысяч зрителей, неожиданно выключился свет. Как рассказывают очевидцы, с трибун раздались одиночные выкрики, но все сохраняли спокойствие.

Причем, не было только освещения. Музыка же, напротив, продолжала играть в темноте. В итоге болельщики придумали выход из ситуации: они включили фонарики на телефонах и начали размахивать ими в такт играющими мелодиями, а волейболисты оставались в центре площадки.

Ждать включения света, к счастью, пришлось недолго. Буквально через две минуты команды смогли продолжить матч. Американцы в итоге победили в четырех партиях — 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:19) и с первого места вышли из группы С. Выполнили свою задачу и японцы. Они выиграли один сет, и этого оказалось достаточно, чтобы стать одной из двух команд, кто прошел в плей-офф с третьего места.

Волейболисты Тори Дефалко и Кентаро Такахаси на Олимпиаде-2024 в Париже
Тори Дефалко и Кентаро Такахаси.
Фото Reuters

При этом, спортсмены после матча даже не вспоминали инцидент, произошедший в начале игры. Так, американец Мэттью Андерсен рассуждал о шансах сборной в плей-офф Олимпиады.

«Мы полностью удовлетворены тем, как выступили в этих первых трех матчах. Провели очень чистый матч против Аргентины и прошли проверку в играх с Германией и Японией, поскольку они давили на нас и выявили некоторые вещи, к которым оказались готовы, но мы очень хорошо отреагировали в обоих случаях. Я чувствую, что эти три матча поставили нас в действительно выгодное положение, чтобы добиться хорошего результата», — отметил волейболист.

 
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А вот в социальных сетях реакция на выключение света получилась более бурной. Болельщики негодовали, как подобное возможно на столь статусном мероприятии.

«Эта Олимпиада — шутка. Ранее громкая музыка играла в середине четвертьфинального матча по бадминтону между китайским Тайбэем и Индией. а теперь свет на всей арене просто погас в середине волейбольного матча между Японией и США», — написал один из зрителей.

Волейбол
Сборная Японии по волейболу
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