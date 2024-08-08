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Париж-2024

Сегодня, 00:20

Польша с Леоном вышла в финал Игр впервые за почти 50 лет

Сборная Польши по волейболу вышла в финал Олимпиады-2024
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Вильфредо Леон.
Фото Reuters
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Бывший лидер казанского «Зенита» ведет свою команду к триумфу.

Олимпийские игры. Мужчины. 1/2 финала
Польша — США — 3:2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13)
Италия — Франция — 0:3 (20:25, 21:25, 21:25)

В мужском волейболе на Играх развязка уже близка. В среду прошли полуфинальные встречи, по итогам которых в деле остались только две сборные — Польша и Франция. И если успех действующих олимпийских чемпионов у себя дома едва ли мог кого-то всерьез удивить, то проход так далеко — локальная сенсация.

Эта команда выиграла за последние годы почти все — от Лиги наций и чемпионата Европы до ЧМ. Но вот на Олимпиаде ей катастрофически не везло. Сломать проклятие и вывести свою новую сборную в первый за 48 лет финал помог экс-капитан «Зенита-Казань» Вильфредо Леон. Причем за титул ему предстоит бороться с другим бывшим казанцем.

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За последние 10 лет у сборной Польши две победы на чемпионатах мира, серебро ЧМ, три медали с чемпионатов Европы (включая свежую в 2023-м), победы в Мировой лиге и Лиге наций. Команда не один год возглавляла мировой рейтинг FIVB, причем совершенно по делу — по общему впечатлению от игры это едва ли не самая стабильная и уверенная в себе волейбольная страна. Правда, только если речь не идет об Олимпиадах. Золотое поколение уступало в четвертьфиналах три раза кряду — в 2012-м в Лондоне, в 2016-м в Рио и в 2021-м в Токио. И вот проклятие первого матча плей-офф поляки сняли в понедельник, пройдя неуступчивых словенцев в четырех партиях.

Сборная Польши празднует выход в финал Олимпиады-2024.
Фото Reuters

Дальше в полуфинале их ждал еще более грозный соперник — США. Первый сет шел под диктовку парней Николы Грбича. Несмотря на локальные неудачные отрезки, уверенная подача и блок позволяли Польше стабильно набирать очки. К тому же грамотная расстановка позволила накрывать лидеров звездно-полосатых. Так, Якуб Кохановский персонально действовал против Аарона Расселла, а Бартош Курек закрывал Мэттью Андерсона. Ко всему прочему, в отличном настроении к матчу подошел Вильфредо Леон. 7 очков при 67 процентах реализации атак и решили исход стартовой партии в пользу европейцев. Только вот дальше Польшу будто подменили. Грубые ошибки позволили американцам перехватить инициативу, а погоня в конце второго сета успеха не принесла. Равный счет, который вселил веру в одних и вогнал в тоску других. Третью партию полякам лучше забыть как страшный сон.

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Рывок на подачах Андерсона, казалось бы, окончательно перевернул ход встречи в пользу американцев. Но что еще страшнее, Джон Спироу нашел способ закрыть блоком Леона. Вдобавок ко всему в столкновении с партнером по команде Марчином Янушем травму плеча получил либеро поляков Павел Заторский. Причем замены у Грбича не было, так что Павлу пришлось продолжать встречу с болевыми ощущениями. И на этом беды Польши не закончились. В начале четвертой партии из-за травмы спины площадку покинул связующий Януш, вместо которого вышел пасовать Гжегош Ломач. Неудивительно, что все шло к поражению Польши. Но тут проснулся Леон. Девять очков бывшего кубинца, причем шесть — подряд, вернули европейцам веру в себя и подарили шанс на тай-брейк, который реализовал Томаш Форнал.

В решающей укороченной партии вырвать билет в финал могли и те и другие. Но за Польшу сыграл фактор Леона. Он реализовал матчбол с третьей попытки и вывел свою команду в первый с 1976 года финал Олимпиады. Между прочим, у Польши простой принцип поездок на Игры — либо все, либо ничего. Единственный раз, когда страна оказывалась в медалях, была та самая Олимпиада в Монреале, где в игре за золото тогда еще ПНР сенсационно победила СССР. На этот раз поляков ждут хозяева — французы.

Олимпиада
Сборная Италии по волейболу
Сборная Польши по волейболу
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