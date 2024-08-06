США выбили Бразилию, Италия едва не вылетела от Японии. Чумовой волейбольный день в Париже

Невероятные сюжеты в олимпийских четвертьфиналах.

Олимпийские игры. Мужчины. 1/4 финала

Словения — Польша — 1:3 (20:25, 26:24, 19:25, 20:25)

Италия — Япония — 3:2 (20:25, 23:25, 27:25, 26:24, 17:15)

Франция — Германия — 3:2 (18:25, 26:28, 25:20, 25:21, 15:13)

США — Бразилия — 3:1 (26:24, 28:30, 25:19, 25:19, 25:19)

В мужском олимпийском турнире наступило время плей-офф — матчей, ради которых в Париже собрались и команды, и болельщики. Групповой этап должен быть как Вегас, пусть на нем остается то, что там происходило всю первую неделю. А настоящая игра начинается только сейчас.

Словно подтверждая этот тезис, восемь лучших сборных на протяжении понедельника соревновались не только непосредственно в волейболе. Они как будто выясняли, кто напишет наиболее безумный сюжет для своего матча. На бумаге главной игрой дня должна была стать вечерняя битва между США и Бразилией. Но волейбольный бог начал смеяться над этими планами задолго до выхода соперников на площадку.

Сняли проклятье

Началось все с того, что Польша избавилась от «четвертьфинального проклятья» и впервые за 44 года попала в топ-4 на олимпийском турнире. Сейчас уже мало кто помнит, что поляки вообще-то были чемпионами Игр в далеком-далеком 1976-м. А четыре года спустя в Москве остановились в шаге от пьедестала. После этого в польском волейболе почти на четверть века наступили темные времена. А после того как они закончились, команда пять раз подряд, начиная с Игр-2004 в Афинах, уступала на Олимпиадах в четвертьфиналах. Менялись составы, тренеры, соперники — неизменным оставался только результат.

И вот с шестой попытки финалисты последнего чемпионата мира разрушили чары. В роли волшебного снадобья выступила Словения. Балканцы уверенно прошли групповой этап со стопроцентным результатом, но во встречах на вылет превратились в тыкву. Напомним, что на олимпийском турнире соперники по плей-офф определялись хитрым способом — после завершения предварительного этапа была составлена сводная таблица, и первой команде досталась в четвертьфинале восьмая, второй — седьмая, и так далее.

Поэтому можно сказать, что в лице Польши словенцам выпал несчастливый билет. К тому же отличный матч одновременно выдали Вилфредо Леон и Бартош Курек, набравшие на двоих 39 очков. Балканцы мало чем уступали в атаке, где выделялись Клемен Чебуль и Тине Урнаут, но поляки перестреляли их на подаче, набрав эйсами 12 очков, и совершили куда меньше своих ошибок, играли очень быстро, не давая оппонентам перевести дух и подумать. За исключением второго сета, особых шансов у Словении не было.

Как в фильме с ван Даммом

У популярных в начале 90-х фильмов с Жаном-Клодом ван Даммом была одна яркая отличительная особенность. Какими бы ни задумывались сюжетные хитросплетения, в финале протагонист встречался с главным злодеем и тот задавал хорошую трепку. А когда казалось, что добро проиграло, ван Дамм вдруг давал отпор и уверенно побеждал обескураженного таким поворотом событий оппонента. В понедельник в бельгийскую звезду экшн-фильмов перевоплотилась сборная Италии.

Действующие чемпионы мира на групповом этапе показали лучший результат, после чего получили в соперники скромную Японию. И, видимо, так обрадовались, что примерно через полтора часа игры оказались на грани вылета — 0:2 по сетам и 21:24 в третьем. Запахло самой громкой сенсацией турнира. Японцы были лучше заведомого фаворита почти во всех компонентах, их лидер Юки Исикава в итоге набрал 32 очка за матч. Но последнего шага в полуфинал им сделать так и не удалось.

Итальянцы отыграли три матчбола, отлично подавал Симоне Джаннелли — в ключевой момент ему удалось даже оформить эйс. И забрали сет. После чего включились по полной. Здорово выглядели доигровщики Алессандро Микьелетто и Даниэле Лавия, а также диагональный Юри Романо. Но нервы для болельщиков не закончились, чемпионы мира в невероятной борьбе взяли четвертую партию, где дело тоже дошло до «больше-меньше». А на тай-брейке продолжили балансировать на грани провала — японцы получили еще один матчбол. Но Тайси Онодера ошибся на подаче, а в ответ у Италии два очка подряд набрал Роберто Руссо — зачехлил Исикаву и воспользовался неудачей соперников в атаке.

Валидол для хозяев

Хозяевам турнира и действующим олимпийским чемпионам французам тоже пришлось отыгрываться со счета 0:2 по сетам. При этом соперник у них был посерьезнее — команда Германии. Бундестим сделала ставку на силовые подачи и атакующую мощь, и это работало на протяжении двух партий. При этом французы не могли понять, от кого ждать подвоха в нападении — очки набирали и Георг Грозер, и Антон Бреме с Тобиасом Криком, и два Морица - Райхерт и Карлитцек.

Такой подход приносил немцам успех, но действуя в настолько энергозатратной манере, команда неминуемо должна была выдохнуться. Возможно, гости надеялись смять хозяев Игр и закончить все в трех партиях. Но такого сценария Франции удалось избежать. Постепенно натиск Германии ослаб, удары потеряли мощь, и дождавшиеся этого момента соперники перевернули встречу.

И не забываем про больше чем 10-тысячную аудиторию, отчаянно гнавшую вперед домашнюю команду. Плюс французский штаб удачно использовал замены. В третьей партии на площадке появился диагональный Тео Форе, «ожил» Эрвин Нгапет и команда вернула контроль над матчем. Немцы упирались до последнего, но сил у них уже не хватало. Любопытно, что тай-брейк закончился тремя подряд ошибками команд на подаче. Теперь любители драмы из Италии и Франции сыграют между собой.

Не последний танец

А заканчивался день, напомним, битвой США и Бразилии. У южноамериканцев продолжается смена поколений, очень неровный состав и явные проблемы — в группе они уступили и Италии, и Польше. И пошли дальше благодаря единственной победе над Египтом. У американцев, напротив, сыгранная, но очень возрастная команда.

Между прочим, многих волейболистов из США отлично знают в России — здесь выступали и Мэтт Андерсон, и Максвелл Холт, и Эрик Шоджи. А Майка Кристенсон до сих пор выступает в казанском «Зените». В группе у американцев не возникало проблем, но и соперники у них — не экстра-класса, Аргентина и Япония с Германией. Встреча с бразильцами должна была показать, насколько серьезны намерения звездно-полосатых.

И на протяжении двух партий казалось, что нас ждет еще один триллер. Бразилия здорово начала и лидировала большую часть первого сета. Перевес достигал пяти очков, но американцам удалось догнать соперника. А затем и выйти вперед, после того как Йоан Леаль ошибся на приеме при счете 21:21. На первом сетболе Холт не сумел подать, но чуть позже США взяли партию, взяв челлендж, когда на табло горело 25:24. Судьи посмотрели видео и обнаружили касание блока.

Во втором сете ситуация развернулась. Теперь уже американцы долго и уверенно лидировали, преимущество достигало «+6». Но Бразилия сдаваться не собиралась. Со счета 16:21 она совершила рывок 6:1 силами своих лидеров — Лукарелли и Алана, которого бросили в бой по ходу второй партии. Бразильцам удалось отыграть три сетбола и завершить дело в свою пользу — 30:28.

Впрочем, это был последний подвиг Бразилии на этой Олимпиаде. Андерсон с Кристенсеном и их коллеги быстро вернули контроль над игрой в свои руки. Американцам удалось лишить атаку соперников скорости, постепенно подключить блок и спокойно набирать очки. После этого исход встречи постепенно перестал вызывать сомнения. После завершения матча один из лидеров бразильцев Бруну Резенде объявил о завершении международной карьеры. А вот американцы свой последний танец еще не завершили.