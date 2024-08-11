За весь турнир итальянки проиграли всего один сет.

Олимпиада-2024. Париж. Волейбол

Женщины. Финал

США — Италия — 0:3 (18:25, 20:25, 17:25)

Томпсон (8), Скиннер (7), Дрюс (6) — Эгону (22), Силла (10), Босетти (9).

Матч за 3-е место

Бразилия — Турция — 3:1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:15)

Габи (28), Таиса (17), Ана Кристина (13) — Варгас (26), Джебеджиоглу (14), Эрдем (13).

Хулио Веласко привел «Голубую эскадру» к грандиозному триумфу. Речь идет не просто о победе. Перед нами демонстрация тотального доминирования. В женском волейболе, который славится своей непредсказуемостью и драматичностью, Италия за весь турнир проиграла только один сет. Сборной Доминиканской Республики точно будет чем гордиться по итогам Олимпиады-2024. Ведь они единственные, кто смог хоть что-то противопоставить подачам Эгону. Экс-россиянка Екатерина Антропова на фоне нигерийки из итальянской Читтаделлы смотрелась не столь уверенно, а в плей-офф и вовсе угодила в запас. Однако отрицать ее значение для системы Веласко также не стоит.

Екатерина Антропова. Фото AFP

Антропова выбирала между Италией и Россией

Анастасия Кирпичникова о своем переходе в сборную Франции говорила прагматично — я сменила флаг, чтобы выиграть на Играх-2024 медаль. Своей цели Анастасия добилась, так что оценки ее поступка могут носить разве что этический характер. То же самое можно теперь сказать и про Екатерину Антропову. Родители Антроповой рассматривали выбор сборной как выбор клуба — изучая, кто предложит лучшие условия и где будет больше шансов взять титул. Екатерина действовала примерно как Джоэл Эмбиид, который в кратчайшие сроки сменил попытки выучить «Марсельезу» на разговоры о том, что всегда считал себя американцем. Так и Антропова после весны 2022 года решила для себя окончательно, что смысла быть россиянкой в плане спортивного гражданства для нее нет. И трудно ее винить, возвращать командные виды спорта из России МОК пока не планирует.

Екатерина приехала в Париж и не просто съездила на Олимпиаду, а стала частью одной из самых выдающихся команд в истории Игр. Сама по себе победа Италии едва ли может считаться сенсацией. Все-таки итальянки очень успешно играют в 2024 году. В июне, к примеру, во второй раз в истории взяли Лигу наций, причем по ходу финала в Таиланде в трех играх уступили соперницам всего лишь сет. Только вот едва ли кто-то мог себе представить, что в плей-офф ни действующие чемпионки мира сербки, ни набравшие ход турчанки во главе с мощной Мелиссой Варгас, ни даже американки, победительницы Олимпиады-2020, не смогут сделать против Италии вообще ничего. Так в «пассиве» команды Хулио Веласко и остается единственная упущенная партия за весь турнир — на самом старте в группе против Доминиканской Республики.

Хулио Веласко с волейболистками сборной Италии. Фото AFP

К историческому успеху итальянок привел экс-тренер мужской сборной

Уже на старте финала Италия показала, за счет чего будет обыгрывать США — за счет блока. Это позволяло как набирать свои очки, так и тормозить атаку соперника. Лидеры Америки провалились: Катрин Пламмер забила всего 2 из 13 мячей, Андреа Дрюс — 2 из 12. А вот Паола Эгону в первом же сете настреляла 11 очков. Глядя на проблемы у Пламмер, Карк Кичай выставил на паркет Джордан Ларсон. Только вот характер игры от этой замены вообще не поменялся — Италия как закрывала американок блоком и заставляла страдать от подач Эгону, так и продолжала это делать. Не изменилось ничего и в третьем сете. Кичая можно было бы обвинить в отсутствии креативных идей, только вот во всем волейбольном Париже не нашлось вообще никого, кто смог бы что-то сделать против этой Италии.

Эгону логично стала лучшим бомбардиром финала, набрав 22 очка. Антропова, как и в прошлых матчах, появлялась на паркете периодически, однако играла важную роль в ротации. Кроме того, позволяла Веласко иметь различные опции в атаке, чтобы окончательно запутать либеро США. Хулио не просто впервые привел итальянок к олимпийскому золоту. Это первые медали для страны в женском волейболе в принципе, ведь до этого итальянки еще ни разу не проходили дальше четвертьфинала. Весьма символично, что исторического успеха они добились с аргентинцем, который в свое время стал героем для мужской сборной Италии. Это была грозная сила 1990-х, которая побеждала на Олимпиаде в Атланте в 1996-м и взяла два чемпионата мира подряд — в 1990 и 1994 годах.

В матче за бронзу Бразилия обыграла Турцию, оставив Варгас без медалей. Но едва ли можно хоть в чем-то обвинить тут саму Мелиссу.