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Париж-2024

Сегодня, 17:25

Хорватский ватерполист — о звании главного скуфа Олимпиады: «Я спортивный тип, не пью пиво»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Йосип Врлич (второй справа).
Фото Reuters
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38-летний хорватский ватерполист Йосип Врлич, ставший мемом Олимпиады из-за своего внешнего вида и «пивного живота», в разговоре с «СЭ» высказался о том, что его считают скуфом, то есть мужчиной средний лет, не следящим за своей формой и внешностью.

— Я слышал, что стал популярным в Интернета, но слава богу, я счастливый человек, и у меня нет соцсетей, Instagram* и прочего. Вообще не особо интересуюсь этой популярностью, не думал о ней.

— А вообще знаете, что такое «скуф»?

— Нет, не знаю.

— Ну такой, толстенький человек, не следит за собой, пиво пьет.

— Я все-таки два раза в день тренируюсь, так что я не пью пиво, у меня нет такой возможности. (Смеется.) Я спортивный тип!

Мужская сборная Хорватии по водному поло проиграла Сербии в финале Олимпийских игр-2024. Хорваты завоевали четвертую олимпийскую медаль.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Сборная Хорватии по водному поло
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