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Сегодня, 13:45

Сербия — Хорватия: смотреть трансляцию финала Олимпиады в водном поло у мужчин

Сербия сыграет с Хорватией в финале Олимпийских игр в водном поло среди мужчин 11 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото AFP
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Сербия сыграет с Хорватией в финале Олимпийских игр в водном поло среди мужчин в воскресенье, 11 августа. Матч за золотую медаль состоится на арене «Пари-Ла-Дефанс» в Нантере (Франция) и начнется в 15.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция заключительного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).

В 1/2 финала мужского турнира по водному поло сербская сборная победила США со счетом 10:6, а хорваты были сильнее команды Венгрии — 9:8.

Олимпиада
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